Ворожіння на Старий Новий рік: топ-5 популярних способів

Старий Новий рік здавна вважався часом ворожінь на кохання та долю: наші пращури вважали, що в ніч із 13 на 14 січня зв'язок із потойбічним світом особливо сильний.

Деякі зі способів зазирнути в майбутнє дійшли й до наших днів, хоча церква виступає категорично проти будь-яких ворожінь. OBOZREVATEL розповідає про декілька з них, популярних в Україні.

Карту бубнового короля ввечері ховають під подушку і загадують чоловіка, дружиною якого мріє стати дівчина. Сон, що наснився вночі, вважається віщим.

Для цього ворожіння в різні чашки кладуть: монету (багатство), хліб (достаток), сіль (на нещастя), цибулю (до сліз), каблучку (багате весілля), цукор (безтурботне й солодке життя), воду (стабільність у житті) . Потім із заплющеними очима треба вибрати чашку. Її вміст і буде передбаченням на майбутнє.

У посудину з водою опускають дві шкаралупи горіха. Якщо зблизяться впритул – скоро дівчині чекати сватів.

Аркуш паперу мнуть, кладуть на перевернуту догори дном тарілку і в темряві підпалюють. Попіл підносять до стіни і стежать за тінню. Що побачить дівчина – те й чекає на неї в найближчому майбутньому.

У вареники з картоплею господиня додає різну начинку, за якою визначають, що чекає учасників застілля майбутнього року.

Тлумачення: м'ясо, монетка або хліб – до достатку, зерно квасолі чи іншої крупи – до багатства й прибутку, сіль – до сліз, цукор – до приємних подій, нитка або горох – до дороги, кільце – до весілля, цукерка або стручок червоного перцю – до залицяльника; горішок – до двох одразу, кісточка вишні або луска риби – до поповнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астрологиня розповіла, що не можна робити під час ворожінь, а священник Православної церкви України пояснив, чому навіть жартівливе ворожіння є серйозним гріхом.