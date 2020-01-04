Ворожіння на Різдво 2020: як впіймати любов і щастя

Вважається, що Різдвяна ніч - найкращий час для ворожіння, а ворожать в святвечір виключно дівчата.

Кілька порад, про те як правильно гадати в переддень Різдва і чого побоюватися під час магічного обряду.

Звідки прийшов звичай

Ворожіння на Різдво, нехристиянська традиція і церква завжди засуджувала цей звичай. Припускають, що ворожіння на святвечір дісталося нам від предків-слов'ян, які, як відомо, були язичниками.

І як церква не намагалася викорінити цю традицію, нічого не вийшло.

За великим рахунком всі християнські свята накладені на язичницькі, слов'янські, так само як і старі храми, побудовані суцільно на місцях капищ. Тому і традиції у нас змішані, християнсько-язичницькі.

Ворожіння на Різдво - це частина святок, давньослов'янського святкового ритуалу.

Починаються Святки 6 січня, а закінчуються 18 січня. За віруваннями предків саме в цей період потойбічні сили особливо сильні, що і покращує якість ворожіння.

Як ворожать на Різдво

Гадати на Різдво належить вночі, з 6 на 7 січня, до настання святвечора. У цю ніч нечиста сила, відчуваючи свою швидку загибель, відривається по повній. А взагалі, ворожіння тривають аж до 19 січня, до Хрещення.

На женихів дівчата ворожать на Катерини (9 січня) і на Василя. (14 січня).

Особливості обряду

Ворожба відкриває двері в невідоме, сакральне, тому і сам процес ворожіння ірраціональний і вести себе потрібно відповідно.

Позбавтеся від традиційного мислення, не думайте про звичайні, земні турботи. Якщо хочете дізнатися, що буде, сконцентруйтеся на найпотаємнішому.

Під час ворожіння прислухайтеся до своїх відчуттів.

Перед ворожінням приберіть обереги, захисні талісмани подалі. В іншому випадку потойбічні сили не стануть спілкуватися з вами.

Одяг ворожбитів повинен бути вільним, без вузлів і поясів.

Розпустіть волосся і приберіть всілякі шпильки і інші аксесуари для волосся.

Пам'ятайте, що під час ворожіння не можна схрещувати руки або ноги.

Ворожіння в Різдвяну ніч у високосний рік

Гадати у високосний рік не рекомендується, оскільки до лютого доданий зайвий день, що іменується в народі Касьяновим.

Касіян - римський святий, але у нас його вважають заздрісним, жадібним і навіть приписують таємний зв'язок з дияволом.

Так що, за всіма канонами в цьому році краще не гадати, щоб не привернути увагу Касьяна, що може принести в будинок бідність, збитки і хвороби.

Ворожіння в дзеркалі

Одне з найбільш ефективних ворожінь - спілкування з дзеркалом в ніч з 7 на 8 січня.

Ворожать в нежитловий кімнаті, при запалених свічках. Для ритуалу знадобляться два дзеркала: одне велике, друге поменше. Велике встановлюють на стіл, а навпроти ставлять маленьке.

Стороннім краще покинути кімнату або сісти поруч, але в дзеркало не дивитися! Між дзеркалами ставлять дві свічки. Гадающий сідає навпроти великого дзеркала і уважно дивиться в нього поки не побачить 12 дзеркал і коридор.

Якщо все зроблено за правилами, в дзеркалі повинен відбитися об'єкт ворожби.

Викликають судженого-ряджених спеціальним заклинанням, яке шепочуть перед обрядом.

Скажіть так: "Суджений, ряджений, приходь до мене вечеряти." Як тільки образ нареченого відіб'ється в дзеркалі, припиніть ворожбу і скажіть "чур мене! "

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