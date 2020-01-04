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4 січня • оновлено в 08:03
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Ворожіння на Різдво 2020: як впіймати любов і щастя

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Вважається, що Різдвяна ніч - найкращий час для ворожіння, а ворожать в святвечір виключно дівчата.

Кілька порад, про те як правильно гадати в переддень Різдва і чого побоюватися під час магічного обряду.

Звідки прийшов звичай

Ворожіння на Різдво, нехристиянська традиція і церква завжди засуджувала цей звичай. Припускають, що ворожіння на святвечір дісталося нам від предків-слов'ян, які, як відомо, були язичниками.

Ворожіння на Різдво 2020: як впіймати любов і щастя

І як церква не намагалася викорінити цю традицію, нічого не вийшло.

За великим рахунком всі християнські свята накладені на язичницькі, слов'янські, так само як і старі храми, побудовані суцільно на місцях капищ. Тому і традиції у нас змішані, християнсько-язичницькі.

Ворожіння на Різдво - це частина святок, давньослов'янського святкового ритуалу.

Починаються Святки 6 січня, а закінчуються 18 січня. За віруваннями предків саме в цей період потойбічні сили особливо сильні, що і покращує якість ворожіння.

Як ворожать на Різдво

Гадати на Різдво належить вночі, з 6 на 7 січня, до настання святвечора. У цю ніч нечиста сила, відчуваючи свою швидку загибель, відривається по повній. А взагалі, ворожіння тривають аж до 19 січня, до Хрещення.

На женихів дівчата ворожать на Катерини (9 січня) і на Василя. (14 січня).

Ворожіння на Різдво 2020: як впіймати любов і щастя

Особливості обряду

Ворожба відкриває двері в невідоме, сакральне, тому і сам процес ворожіння ірраціональний і вести себе потрібно відповідно.

  • Позбавтеся від традиційного мислення, не думайте про звичайні, земні турботи. Якщо хочете дізнатися, що буде, сконцентруйтеся на найпотаємнішому.

  • Під час ворожіння прислухайтеся до своїх відчуттів.

  • Перед ворожінням приберіть обереги, захисні талісмани подалі. В іншому випадку потойбічні сили не стануть спілкуватися з вами.

  • Одяг ворожбитів повинен бути вільним, без вузлів і поясів.

  • Розпустіть волосся і приберіть всілякі шпильки і інші аксесуари для волосся.

  • Пам'ятайте, що під час ворожіння не можна схрещувати руки або ноги.

Ворожіння в Різдвяну ніч у високосний рік

Гадати у високосний рік не рекомендується, оскільки до лютого доданий зайвий день, що іменується в народі Касьяновим.

Касіян - римський святий, але у нас його вважають заздрісним, жадібним і навіть приписують таємний зв'язок з дияволом.

Так що, за всіма канонами в цьому році краще не гадати, щоб не привернути увагу Касьяна, що може принести в будинок бідність, збитки і хвороби.

Ворожіння на Різдво 2020: як впіймати любов і щастя

Ворожіння в дзеркалі

Одне з найбільш ефективних ворожінь - спілкування з дзеркалом в ніч з 7 на 8 січня.

Ворожать в нежитловий кімнаті, при запалених свічках. Для ритуалу знадобляться два дзеркала: одне велике, друге поменше. Велике встановлюють на стіл, а навпроти ставлять маленьке.

Стороннім краще покинути кімнату або сісти поруч, але в дзеркало не дивитися! Між дзеркалами ставлять дві свічки. Гадающий сідає навпроти великого дзеркала і уважно дивиться в нього поки не побачить 12 дзеркал і коридор.

Якщо все зроблено за правилами, в дзеркалі повинен відбитися об'єкт ворожби.

Викликають судженого-ряджених спеціальним заклинанням, яке шепочуть перед обрядом.

Скажіть так: "Суджений, ряджений, приходь до мене вечеряти." Як тільки образ нареченого відіб'ється в дзеркалі, припиніть ворожбу і скажіть "чур мене! "

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Автор
Юрко Медяник
Місце
Україна
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Какое вам Рождество, клоуны? У вас теперь Рождество 25 декабря. Свалите вы на хер и не отсвечивайте своими чубами, шароварами и голыми задницами......
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