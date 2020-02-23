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23 лютого • оновлено в 17:11
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Ворожіння на Масляну: на любов, дітей, на багатство та інші

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Масляна – одне з найдавніших слов'янських свят, під час якого в народі проводжали зиму і зустрічали весну. Також традиційними були ворожіння на Масницю.

Причому гадати прийнято було в усі дні Масляного тижня, крім Прощеної неділі. Найкращим днем для ворожінь вважалася субота. OBOZREVATEL пропонує своїм читачкам топ-5 гадань на Масляну: ворожіння на любов, на багатство, на стать дитини та інші.

Ворожіння на Масляну

Ворожіння на Масляну

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Як поворожити в Масляну на багатство

Ворожать на багатство під час смаження млинців. Для цього потрібно сказати: "Масляна прийшла, весну покликала. Печу млинці, знати правду хочу, якого достатку чекати в цьому році?" Потім потрібно налити тісто на сковороду і посмажити млинець. Пишний і рум'яний млинець обіцяє хороший достаток, блідий і тонкий – чекайте на розтрати.

Ворожіння на любов

У всі дні Масляного тижня, крім неділі, дівчата ворожили на судженого за допомогою ворожіння з рушником. Рушник вивішували на ніч на вулицю і просили прийти судженого витерти обличчя. Вранці перевіряли: якщо рушник був вологим, чекали весілля в цьому році.

Ворожіння на Масляну

Ворожіння на Масляну

Shuttertstock

Ворожіння на хвойних гілках

Хвойні або ялинові гілки потрібно розкласти на підлозі, а потім із закритими очима вибрати гілку. Густа і пишна – до багатого року. При цьому кількість шишок на гілці означала число майбутніх дітей. Незаміжнім дівчатам густа гілка обіцяла багатого і щедрого чоловіка.

Ворожіння на стать майбутньої дитини на Масляну

Під час застілля жінки придивлялися, хто першим візьме млинець зі столу. Якщо чоловік – у господині народиться хлопчик, якщо жінка – дівчинка.

Ворожіння під час смаження млинців

Перший посмажений млинець міг розкрити майбутнє. Так, рівні краї обіцяли незаміжній дівчини щасливий шлюб, а нерівні – що її суджений змусить її плакати. Якщо перший млинець перевертався легко, це обіцяло швидке заміжжя, якщо ж прилипав – чекати нареченого ще три роки.

Якщо перший млинець виходив рум'яним, це обіцяло господині хороше здоров'я, блідий – хвороби, тонкий – до легкого року, товстий передрікав важкий рік.

Ворожіння на Масляну

Ворожіння на Масляну

Pinterest

Якщо в заміжньої жінки перший млинець пригорає зсередини – чоловік буде вірним, по краях – чекати на зраду. А число дірок в млинці означало кількість майбутніх дітей.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли святкується Масляна 2020 року, а також про те, які прикмети і традиції існують на Масницю.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Масляна
Місце
Україна
Теги
традиции ворожіння свято
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