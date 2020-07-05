Ворожіння на Івана Купала: як можна передбачити долю, кохання та заміжжя

З давніх-давен у народі на Івана Купала були поширені різні ворожіння. І хоча церква не підтримує подібного, майже всі молоді дівчата таким способом намагалися дізнатися про своє майбутнє.

До свята OBOZREVATEL підготував добірку з найпопулярніших ворожінь на Івана Купала.

Ворожіння на вінках

Це одне з найвідоміших ворожінь на Івана Купалу. Вінок потрібно сплести з 12 трав, прикрасивши його польовими квітами і скріпивши травою. На заході сонця вінок опускають у річку, злегка підштовхнувши. Залежно від того, що відбувається далі, існують такі тлумачення:

вінок одразу потонув – коханий розлюбив;

пристав до берега – весіллю протягом року не бувати;

поплив до іншого берега – суджений буде здалеку;

плаває з боку в бік – до нещасливої долі, хлопці будуть обманювати і кидати;

вінок поплив за течією – до весілля з судженим.

За допомогою ворожінь молоді дівчата на Івана Купалу намагаються дізнатися про своє майбутнє Pinterest

Щоб вийти заміж, дівчина може обв'язати вінок гарною стрічкою і пустити в річку: за повір'ям, русалки заберуть собі його і допоможуть приворожити коханого. Також вінок кидають через купальське вогнище: якщо хтось із хлопців зловить його на льоту, дівчина, яка сплела вінок, вважається судженою цього хлопця.

Ворожіння на папороті

За народним повір'ям вважалося, що купальська папороть допоможе дізнатися ім'я судженого. Для цього брали кілька великих листків папороті, загадували на кожен чоловіче ім'я та пов'язували до кожного нитки різних кольорів.

Потім листя опускали у водойму, притискали до дна і різко відпускали. Гілочка, яка спливала раніше за всіх, віщувала ім'я судженого.

Ворожіння на квітах

Для цього ворожіння потрібно налити води в широку, але неглибоку ємність і обережно опустити в неї дві головки квітів (наприклад, ромашок).

Якщо квіти попливуть у різні сторони – до розставання з коханим;

якщо залишаться на тому ж місці – майбутнє стосунків поки неясне;

якщо наблизяться один до одного – будете все життя разом.

На Івана Купалу ворожать на вінках, на кільці, на квітах, на папороті Pinterest

Ворожіння на бажання

У ніч на 7 липня треба взяти новий коробок сірників і, тримаючи його в руках, думати про найзаповітніше бажання або питання, що турбує. Потім слід по одній витягати сірники, примовляючи на кожну: "збудеться" – "не збудеться" або "любить" – "не любить", "так" – "ні". Остання сірник буде відповіддю на питання.

Ворожіння на судженого за каблучкою

На Івана Купалу також ворожать на судженого за допомогою каблучки. Для цього потрібно взяти перстень, який дівчина носить найчастіше, і опустити його в склянку води з рівним дном. У середині опущеного кільця має показатися образ судженого.

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