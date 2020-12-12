Ворожіння на Андрія: 5 популярних способів напророкувати кохання

Ворожіння в ніч на Андрія Первозванного в давнину були однією з найпопулярніших традицій цього свята.

І хоча церква не вітає занять магією і вважає їх гріхом, багато з них дійшли до наших днів. Про найпопулярніші читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Це було одним з найпопулярніших ворожінь на День Андрія. Дівчина знімала взуття з лівої ноги і кидала його за ворота. У який бік вкаже носок туфлі – там і суджений живе.

Напередодні 13 грудня, після півночі, дівчата поодинці або з подругами виходили на вулицю, щоб дізнатися ім'я першого зустрічного чоловіка. Воно й вважалося ім'ям майбутнього нареченого.

Для цього ворожіння брали гребінець і ввечері перед Днем Андрія клали під подушку. При цьому казали: "Суджений-ряджений, приходь і причеши мене". Одразу після цього лягали спати. Уві сні мав наснитися хлопець, який запропонує розчесати волосся дівчині – він і мав стати її судженим.

На ополонці ворожили, якщо день Андрія припадав на повний місяць. Незаміжні дівчата вирушали до річки й намагалися розгледіти обличчя майбутнього чоловіка в ополонці.

Пізно ввечері напередодні Дня Андрія дівчата на виданні збиралися в оселі самотньої жінки. Разом вони пекли невеликі булочки – пампушки (у селах їх називали "балабушки"). Кожна з дівчат брала пончика, робила на ньому позначку і клала на лавку. Потім до хати впускали господарську собаку. Чию пампушку пес з'їсть першою – та й вийде заміж швидше за всіх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на Андрія, з 13 на 14 грудня в Україні можна буде спостерігати "королівський" метеорний потік – Гемініди. Так, на годину можна побачити до 120 жовтих, блакитних і зелених зірок, що падають.