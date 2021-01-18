Водохресний святвечір: що потрібно і що не можна робити 18 січня

У понеділок, 18 січня, в переддень свята Хрещення Господнього відзначається Водохресний святвечір, або Водохресний вечір, Голодна кутя. Церква шанує в цю дату Навечір'я Богоявлення.

Традиційно це останній день Святок, колядування та ворожінь, а також день суворого посту і першого в році освячення води. OBOZREVATEL розповідає докладніше про традиції, прикмети і заборони свята.

Що таке Водохресний святвечір і Навечір'я Богоявлення

Водохресний святвечір – вечір перед одним з найважливіших християнських свят – Хрещенням, або Богоявленням Господнім, присвяченим події хрещення Ісуса Христа Іоанном Хрестителем.

Богоявленням свято називається тому, що цього дня Господь явив Себе людям в трьох Іпостасях: Бог Син – Ісус, Який прийняв хрещення, Святий Дух, що зійшов на Нього у вигляді голуба, і Бог Отець – голос із небес, що промовив: "Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав!".

Слово "святвечір", як вважається, з'явилося завдяки традиції варити в цей день сочиво – кашу з пшениці з медом і сухофруктами. А "навечір'я" означає переддень церковного торжества.

Хрещення, або Богоявлення Господнє, присвячене події хрещення Ісуса Христа Іоанном Хрестителем christianforums.com

Що можна робити у Водохресний святвечір

18 січня віряни дотримуються суворого одноденного посту. Як і в Святвечір напередодні Різдва, їсти не прийнято до першої зірки, а потім, після богослужіння, трапезу починають з пісної куті (звідси назва свята – Голодна кутя, Голодний вечір).

У Водохресний святвечір, як і в Хрещення, у храмах освячують воду. У народі її називають хрещенською, або богоявленською.

Водохресну воду зберігають у Червоному кутку, поруч з іконами, весь рік. Вважається, що вона має цілющі властивості та здатна оберігати сім'ю від зла.

У Водохресний святвечір, як і в Хрещення, в храмах освячують воду rg.ru

П'ють її натщесерце в невеликих кількостях, як правило, зі шматочком просфори та молитвою. А при хворобах це можна робити в будь-який час. Дітей в таких випадках поять кожну годину; водохресною водою також умивають і кроплять постіль.

Напередодні Водохреща здавна збирали сніг. Вважалося, що він у цей час наділений особливими цілющими властивостями і не дає зіпсуватися воді в колодязях протягом року.

У Хрещення завершується період Святок, тому 18 січня є останнім днем колядування та традиційних гулянь. Особливо важливо робити добрі справи, допомагати нужденним. А ось ворожити не рекомендується – церква вважає це гріхом.

У Хрещення Господь явив Себе людям в трьох Іпостасях: Бог Син, Святий Дух і Бог Отець rg.ru

Що не можна робити у Водохресний святвечір

Лихословити, злитися, сваритися, особливо забираючи або приймаючи святу воду.

Прати.

Виносити з хати будь-що.

Давати гроші в борг.

Приймати святу воду жінкам у критичні дні.

Їсти м'ясо, рибу, яйця, молоко, вживати алкоголь: 18 cічня дотримуються суворого посту.

Прикмети 18 січня

Заметіль – до доброго врожаю.

Яка погода 18 січня – така й на Масляну буде.

Багато снігу на деревах – до врожаю меду та ягід.

Сильний вітер з півдня – до гроз улітку.

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