Водохреще: що не можна робити в цей день і як відзначити

Православні християни і греко-католики 19 січня відзначають Водохреще. Це свято є останнім в різдвяно-новорічному циклі і завершує Святки – дванадцять днів Коляди між Різдвом і Хрещенням.

Як відомо, святкування Водохреща було встановлено на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем. Детальніше про свято, його історію, традиції, а також про те, що не можна робити, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Водохреще: історія свята

Згідно з Євангелієм, коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані. Під час хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба і голос з небес проголосив: "Ти Син Мій Улюблений, В Тобі Моє благовоління".

Євангеліст Іоанн пов'язує появу перших з 12 апостолів саме з проповіддю Іоанна Хрестителя: "На другий день знову стояв Іоанн і двоє з учнів його. І, поглянувши на Ісуса, сказав: ось Агнець Божий. Почувши від нього ці слова, обидва учні пішли за Ісусом".

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Після свого хрещення Ісус, якого вів Дух, пішов у пустелю, щоб на самоті, в молитві і пості підготуватися до виконання місії, з якою він прийшов на землю. Ісуса 40 днів спокушав диявол, Спаситель нічого не їв у ці дні. Тоді приступив до нього диявол, намагаючись трьома звабленнями спокусити його на гріх.

Традиції на Водохреще

За традицією, напередодні свята і безпосередньо 19 січня люди святять воду. У річках, озерах та інших водоймах прорубують ополонку у вигляді хреста або кола, неподалік від якої встановлюють аналой і дерев'яний хрест з крижаним голубком, який символізує Святий Дух.

"Фокус"

Після літургії люди відправляються до ополонки, священик служить молебень і потім починаються водохресні купання. За повір'ями, купанням у холодній воді можна змити з себе гріхи.

Набрану на Водохреще воду з освячених джерел зберігають до наступного свята Хрещення. При необхідності її потрібно пити натщесерце.

Незважаючи на те, що в свято Хрещення немає посту, в день напередодні – Водохресний Святвечір – слід тримати суворий піст.

На Водохреще також існує традиція освячувати житло святою водою. Для цього беруть склянку зі святою водохресною водою і пальцем правої руки зачерпують воду. Освячують кожен кут кімнат у вигляді хреста, починаючи від вхідних дверей і просуваючись квартирою за годинниковою стрілкою.

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На Водохреще також прийнято відкривати кватирку або двері, через які вийде вся нечиста сила. А для того, щоб жінки і дівчата були молоді і красиві, вони повинні вийти на вулицю, зачерпнути снігу в долоні і витерти ним обличчя.

Кажуть, що весілля на Водохреще завжди укладається на небесах і шлюб буде тривати вічно.

Що не можна робити на Водохреще

– Як і в будь-яке інше свято, на Водохреще 19 січня не можна прибирати, шити, в'язати і виконувати будь-яку іншу домашню роботу.

– Категорично забороняється сваритися і лаятися, набираючи святу воду або випиваючи її. Через погані думки, слова і вчинки свята вода може втратити свої цілющі властивості.

– На Водохреще не можна прати, тому що таким чином ви оскверняєте воду.

– На Водохреще не можна занурюватися у воду без сповіді і причастя. Занурюватися потрібно з чистою душею і думками, а не для "показухи".

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– Не можна вживати спиртне перед зануренням в ополонку. Це не тільки не допоможе зігрітися, а й, навпаки, на думку лікарів, може викликати проблеми зі здоров'ям. А служителі церкви акцентують, що це суперечить релігійним обрядам.

– У свято не можна плакати. З давніх-давен в народі казали, що той, хто буде лити сльози на Хрещення, буде плакати до наступного свята.

– На Водохреще категорично не можна ворожити. До того ж, церква взагалі рекомендує не захоплюватися ворожінням, адже це великий гріх.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про велике християнське свято – Обрізання Господнє. Свято було встановлено православною церквою в IV столітті.

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