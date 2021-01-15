Водохреще 2021: як відзначити та що не можна робити в свято

У вівторок, 19 січня, в Україні відзначатимуть Хрещення Господнє, або Водохреще. Це одне з найважливіших свят для православних, присвячене описаному в Євангелії хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем.

На Водохреще у храмах здійснюють святкову службу та освячують воду. Про головні традиції і звичаї свята, його історію, прикмети і заборони читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія Водохреща

Як зазначено в Євангелії, у 30-річному віці Ісус Христос прийшов до Іоанна Хрестителя, щоб прийняти хрещення. Іоанн, розпізнавши Месію, здивувався, зазначивши, що це він має хреститися в Сина Божого. Але Ісус відповів, що "годиться нам виповнити усю правду".

У момент хрещення на Спасителя зійшов Святий Дух в образі голуба, а голос з небес сказав: "Ти Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав!!" Потім ведений Духом Ісус Христос пішов у пустелю, щоб на самоті, у пості та молитві підготуватися до виконання своєї місії.

У Хрещення також відзначають Богоявлення – на честь того, що Бог явив Себе у трьох Іпостасях: Бог Син, Святий Дух і Бог Отець. Появу свята відносять ще до часів життя 12 апостолів Ісуса Христа.

У Хрещення також відзначають Богоявлення – на честь того, що Бог явив Себе в трьох Іпостасях pravlife.org

Традиції на Водохреще

Напередодні Водохреща відзначається Водохресний святвечір. 18 січня в храмах вперше в році освячують воду, а віряни дотримуються суворого посту до кінця богослужіння.

У саме Хрещення здійснюється велика святкова служба, під час якої воду освячують у річках або інших водоймах.

Після богослужіння в небо відпускають білих голубів на згадку про явлення Святого Духа та на знак завершення різдвяних свят.

Одна з популярних традицій на Водохреще – купання в ополонці sputnik.by / Віктор Толочко

Уся вода в ніч на Водохреще вважається наділеною цілющими властивостями. Дівчата 19 січня вмиваються снігом і кригою, щоб зберегти красу й молодість.

Воду, освячену в свято, зберігають увесь рік. Її п'ють натщесерце з просфорою і молитвою, поять і вмивають нею дітей під час хвороб.

Одна з популярних традицій – купання в Йордані – ополонці, спеціально прорубаній у вигляді хреста до свята. Згідно з давнім повір'ям, такий обряд допомагає очиститися від гріхів і зміцнитися духовно.

Перед купанням в Йордані слід сходити до церкви і помолитися Богу.

Перед купанням в ополонці слід сходити до церкви і помолитися Богу foma.ru

Що не можна робити на Водохреще

Виконувати хатню роботу: прибирання, прання, рукоділля.

Сваритися, злитися, ображати оточуючих.

Набирати святу воду з поганими помислами.

Пити алкоголь і їсти перед купанням в ополонці – обжерливість і пияцтво церква вважає великим гріхом.

Купатися в купальнику або білизні жінкам – це також гріх. Замість цього слід вдягти закриту сорочку, найкраще нову.

Ворожити. Церква виступає категорично проти будь-якої магії.

Прикмети на Водохреще

Похреститися 19 січня – добра прикмета, яка обіцяє щастя на все життя.

Сніг падає великими шматками, відлига – до гарного врожаю.

Ясний день – до неврожайного року.

Сни в ніч на Водохреще вважаються віщими.

Молитва в Хрещення Господнє

Молитва в Хрещення Господнє

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно купатися в ополонці на Водохреще і не замерзнути. Так, зокрема, робити це там, де немає рятувальників і медиків, забороняється.