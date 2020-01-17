Як святити воду на Водохреще: що не можна робити 19 січня

19 січня православні відзначають велике свято – Водохреще. Головний обряд свята – освячення води.

Святять воду як у церкві, так і в спеціальних ополонках, вирубаних у формі хреста, – так званих йорданях. Детальніше про те, як святити воду, зберігати її та як використовувати, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

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Так, святити воду на Водохреще у храмах починають ще з вечора 18 січня, у Водохресний святвечір. У багатьох церквах освячену воду для пиття дають уже по обіді 18 січня. Хрестять воду також і вранці в Хрещення 19 січня.

Водночас вважається, що вода володіє святою силою до закінчення святкування Водохреща.

А в народі існує прикмета, за якою будь-яка вода, на яку в ніч на Водохреще потрапило місячне сяйво, вважається освяченою самими Небесами. Тому здавна в цю ніч заздалегідь набрану воду спеціально залишали на підвіконнях.

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Освячену на Водохреще воду зберігають увесь рік. Її можна пити в разі нездужання, наносити на хворі місця або бризкати на речі. Вважається також, що освячена вода зміцнює віру в людині.

Також існує традиція освячувати житло святою водою. Для цього беруть склянку зі святою водохресною водою і пальцем правої руки зачерпують воду. Освячують кожен кут кімнат у вигляді хреста, починаючи від вхідних дверей і просуваючись по квартирі за годинниковою стрілкою.

Крім того, святу воду можна пити по чайній ложці щодня з ранку – обов'язково після молитви. При цьому в жодному разі не можна пити освячену воду в поганому настрої або з поганими думками – інакше вона втратить усі свої властивості.

Молитва на освячення води на Водохреще

Vgorode.ua

Боже Великоименитый, творяй чудеса, имже несть числа! Прииди к молящимся рабом Твоим, Владыко: посли Духа Твоего Святаго и освяти воду сию, и даждь ей благодать избавления и благословение Иорданово; сотвори ю источник нетления, освящения дар, грехом разрешение, недугом исцеление, бесом погибель, противным силам неприступну, ангельския крепости исполнену: яко да вси почерпающии ю и приемлющии от нея имеют на очищение души и тела, на исцеление вредом, во изменение страстем, во оставление грехов, во отгнание всякаго зла, на окропление и освящение домов и на всяку пользу подобну. И аще что в домех, или на месте правоверно живущих сия вода окропит, да отымет всяку нечистоту, да избавит от всякаго вреда, ниже тамо да водворяется дух губительный, ниже воздух вредяй, да отбежит всякое мечтание и навет крыющагося врага, и аще нечто есть, еже или здравию живущих завидит, или покою, окроплением сия воды да отразится, яко да благословися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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