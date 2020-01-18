Водохреще 2020: як захиститися від зла в цей день

19 січня в Україні відзначається Водохреще. Головними обрядами свята є освячення води та водохресні купання, але є й інші, яким наші предки-слов'яни надавали велике значення.

Так, існують спеціальні магічні ритуали на Водохреще, які, як вірять у народі, допомагають захиститися від зла, зміцнити своє здоров'я і добробут. Детальніше про них розповість OBOZREVATEL.

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Так, відзначимо, вечір напередодні Водохреща, 18 січня, – Водохресний Святвечір, або Другий Святвечір. У цей день намагаються дотримуватися тих самих звичаїв, що і в Різдвяний Святвечір: не їдять до появи першої зірки, дотримуючись суворого посту.

Крім того, вечір 18 січня має в народі сакральне значення. Дівчата ворожили на судженого. Наприклад, біля ліжка ставили склянку води, а зверху склянки клали гребінець. Перед сном потрібно було сказати "Суджений-ряджений, прийди до мене, переведи через місток. Ти мені косу розчешеш, а я тебе – водою напою". Вважалося, що таким чином уві сні можна побачити майбутнього нареченого.

А господині напередодні Водохреща малюють хрестики над дверима і над вікнами, щоб захистити свій дім від злих сил.

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Також вважалося, що сни, побачені в ніч на Водохреще, – завжди віщі. Також у народі вірять, що напередодні Різдва не можна виносити з дому ні копійки, щоб протягом року не потерпати від злиднів.

У ніч на Водохреще також можна просити Вищі сили про виконання заповітного бажання. Для цього краще вийти на вулицю, налаштуватися і точно попросити про те одне, що для вас на даний момент найважливіше. Подякуйте за все, як за вже зроблене.

А вже 19 січня ранок свята починається з омивання: до світанку потрібно обов'язково скупатися і вмитися. Раніше вважалося, що в цей час вся нечисть залишає воду і вода стає святою. Таке купання покликане принести здоров'я і добробут на весь рік.

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На саме водохресне купання теж краще відправитися на світанку: прийти на річку, де заздалегідь рубали ополонку, воду в якій освячував батюшка, зайти у воду і тричі зануритися з головою, тричі перехрестившись. Таким способом намагалися вигнати зі свого тіла всіх злих духів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, де в Києві можна зануритися в ополонку.

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