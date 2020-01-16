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16 січня • оновлено в 11:16
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Водохреще 2020: де в Києві купатися в ополонці

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У неділю, 19 січня, православні християни відзначають Водохреще. У цей день прийнято купатися в ополонці, оскільки вважається, що вода у водоймах цього дня стає цілющою.

OBOZREVATEL підготував для своїх читачів добірку з декількох місць у Києві, де можна скупатися в ополонці на Водохреще.

Водохреще 2020: де в Києві купатися в ополонці

Tochka.net

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Русанівська набережна

На Русанівській набережній на Водохреще можна зануритися в підготовлену ополонку, туди зазвичай приїжджає багато нирців.

Труханів острів

Улюблений острів киян буде обладнано для купань на Водохреще. Крім того, тут чергуватимуть швидка допомога і рятувальники.

Озеро Міністерка (Редькіно)

Одне з улюблених озер у Києві, озеро Міністерка (Редькіно) розташоване в Оболонському районі по вулиці Богатирській. На Водохреще 19 січня тут теж можна буде пірнути в ополонку.

Голосіївський парк

Водохресні купання будуть проходити також і в Голосіївському парку. Скупатися тут можна в обладнаній купелі біля Свято-Покровського Голосіївського монастиря.

Пляж "Дитячий"

На пляжі "Дитячий" на Водохреще також зроблять ополонку і встановлять кабінки для перевдягання. Тут також будуть чергувати рятувальники.

Парк "Веселка"

На пляжі озера Райдужне теж відбудуться водохресні купання в присутності лікарів і рятувальників.

Озеро Тельбін

На озері Тельбін неподалік від проспекту Павла Тичини 19 січня традиційно відбудуться водохресні купання.

Парк "Київська Русь"

У парку "Київська Русь", крім традиційних купань на Водохреще, пройдуть також народні гуляння. 18 і 19 січня тут відтворять обряд за правилами Київської Русі. Вхід коштує 190 гривень для дорослого, 150 гривень для студентів й пенсіонерів, 80 гривень для школярів.

Набережна Дніпра (біля Патріаршого Собору)

Вранці в Патріаршому Соборі відбудеться літургія, а потім в Дніпрі освятять воду і можна буде зануритися в ополонку.

Парк "Муромець"

Поринути на Водохреще в ополонку можна буде також у парку "Муромець" в спортивно-розважальному комплексі X-PARK, де пройде 8-й всеукраїнський фестиваль #МоржіFest.

Парк "Феофанія"

На території парку "Феофанія" на Водохреще обладнають ополонки й місця для перевдягання. Вхід буде платним і коштуватиме 30 гривень для дорослого і 10 гривень для дитини або студента.

Оболонська набережна

На Оболонській набережній купання відбудуться біля Храму Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого, а воду освятить митрополит Київський.

Пляж "Пуща-Водиця"

На пляжі "Пуща-Водиця" на ставку Горащиха на Водохреще 19 січня буде облаштовано ополонку, тут чергуватимуть медики та рятувальники.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно відзначити Водохреща 19 січня і що не можна робити в свято.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
Хрещення свята
Місце
Україна Київ
Теги
церква релігія традиции свято
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