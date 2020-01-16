Водохреща 2020: незвичайні привітання зі святом

Хрещення Господнє, або ж Водохреща, православна церква святкує 19 січня. В цей день святий Іоанн хрестив Сина Господнього Ісуса Христа.
Традиційно 19 січня освячують воду, купаються в ополонці і вітають один одного з цим святом. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання з Хрещенням Господнім.
Водохреща
Водохреща – привітання у віршах
З Хрещенням Господнім
Щиро Вас вітаю!
Щоб було все добре —
Від душі бажаю!
Хай Вас Бог оберігає,
Дарувавши свою ласку,
Ангелок охороняє
У житті, мов казка!
***
Водохреща на порозі,
Вас від серця я вітаю,
Миру, злагоди і віри
Вам сьогодні я бажаю.
День чудовий хай дарує
Силу, міцніть і добро,
А вода холодна дасть вам
Хай очищення й тепло.
***
В проруб вскочити сьогодні
Вас запрошую сердечно.
Водохрещя хай відкриє
Путь у щастя безкінечний.
Змиє хай вода священна
Смуток, горе і образи,
Хай світлішим стане шлях
Після купелі одразу.
Водохреща
Водохреща – привітання в прозі
Ось і прийшло в кожен будинок священне і чарівне свято - Хрещення Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності і справедливості. Нехай чудо живе в ваших серцях і дарує вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю вам міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні, улюблені і близькі люди. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!
***
Вітаю зі святом Водохрещі. Нехай в цей світлий день у вашому домі панує злагода і розуміння, любов і всепрощення, турбота і теплота. Хочу побажати світлої дороги в Вашому житті, щоб ніякі перепони не могли перешкодити. Любіть і цінуйте все те, що у Вас є. Зі святом!
***
Вітаю вас з цим великим днем, з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб ви, вмиваючись чистою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це свято зігріває душу та подарує вам міцне здоров'я і ясні, чисті думки!
Водохреща – листівки
Водохреща
Водохреща
Водохреща
Водохреща
Водохреща
Водохреща
Водохреща
Водохреща
Водохреща
Водохреща
Водохреща
Водохреща
Водохреща
Водохреща
Водохреща
Водохреща
Водохреща – відео-привітання
Раніше OBOZREVATEL публікував детальний прогноз погоди на Водохреща. У значної частини України можуть виникнути проблеми з традиційним купанням в ополонці.
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