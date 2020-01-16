Водохреща 2020: незвичайні привітання зі святом

Хрещення Господнє, або ж Водохреща, православна церква святкує 19 січня. В цей день святий Іоанн хрестив Сина Господнього Ісуса Христа.

Традиційно 19 січня освячують воду, купаються в ополонці і вітають один одного з цим святом. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання з Хрещенням Господнім.

Водохреща

Водохреща – привітання у віршах

З Хрещенням Господнім

Щиро Вас вітаю!

Щоб було все добре —

Від душі бажаю!

Хай Вас Бог оберігає,

Дарувавши свою ласку,

Ангелок охороняє

У житті, мов казка!

***

Водохреща на порозі,

Вас від серця я вітаю,

Миру, злагоди і віри

Вам сьогодні я бажаю.

День чудовий хай дарує

Силу, міцніть і добро,

А вода холодна дасть вам

Хай очищення й тепло.

***

В проруб вскочити сьогодні

Вас запрошую сердечно.

Водохрещя хай відкриє

Путь у щастя безкінечний.

Змиє хай вода священна

Смуток, горе і образи,

Хай світлішим стане шлях

Після купелі одразу.

Водохреща

Водохреща – привітання в прозі

Ось і прийшло в кожен будинок священне і чарівне свято - Хрещення Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності і справедливості. Нехай чудо живе в ваших серцях і дарує вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю вам міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні, улюблені і близькі люди. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!

***

Вітаю зі святом Водохрещі. Нехай в цей світлий день у вашому домі панує злагода і розуміння, любов і всепрощення, турбота і теплота. Хочу побажати світлої дороги в Вашому житті, щоб ніякі перепони не могли перешкодити. Любіть і цінуйте все те, що у Вас є. Зі святом!

***

Вітаю вас з цим великим днем, з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб ви, вмиваючись чистою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це свято зігріває душу та подарує вам міцне здоров'я і ясні, чисті думки!

Водохреща – листівки

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща – відео-привітання

Раніше OBOZREVATEL публікував детальний прогноз погоди на Водохреща. У значної частини України можуть виникнути проблеми з традиційним купанням в ополонці.

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