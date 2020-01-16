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17 січня • оновлено в 00:55
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Водохреща 2020: незвичайні привітання зі святом

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Хрещення Господнє, або ж Водохреща, православна церква святкує 19 січня. В цей день святий Іоанн хрестив Сина Господнього Ісуса Христа.

Традиційно 19 січня освячують воду, купаються в ополонці і вітають один одного з цим святом. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання з Хрещенням Господнім.

Водохреща

Водохреща

Водохреща – привітання у віршах

З Хрещенням Господнім

Щиро Вас вітаю!

Щоб було все добре —

Від душі бажаю!

Хай Вас Бог оберігає,

Дарувавши свою ласку,

Ангелок охороняє

У житті, мов казка!

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Свята і пам'ятні дати січня: що відзначається

***

Водохреща на порозі,

Вас від серця я вітаю,

Миру, злагоди і віри

Вам сьогодні я бажаю.

День чудовий хай дарує

Силу, міцніть і добро,

А вода холодна дасть вам

Хай очищення й тепло.

***

В проруб вскочити сьогодні

Вас запрошую сердечно.

Водохрещя хай відкриє

Путь у щастя безкінечний.

Змиє хай вода священна

Смуток, горе і образи,

Хай світлішим стане шлях

Після купелі одразу.

Водохреща

Водохреща

Водохреща – привітання в прозі

Ось і прийшло в кожен будинок священне і чарівне свято - Хрещення Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності і справедливості. Нехай чудо живе в ваших серцях і дарує вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю вам міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні, улюблені і близькі люди. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!

***

Вітаю зі святом Водохрещі. Нехай в цей світлий день у вашому домі панує злагода і розуміння, любов і всепрощення, турбота і теплота. Хочу побажати світлої дороги в Вашому житті, щоб ніякі перепони не могли перешкодити. Любіть і цінуйте все те, що у Вас є. Зі святом!

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***

Вітаю вас з цим великим днем, з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб ви, вмиваючись чистою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це свято зігріває душу та подарує вам міцне здоров'я і ясні, чисті думки!

Водохреща – листівки

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща

Водохреща – відео-привітання

Раніше OBOZREVATEL публікував детальний прогноз погоди на Водохреща. У значної частини України можуть виникнути проблеми з традиційним купанням в ополонці.

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Автор
Ігор Нікітін
Теми
Хрещення свята
Місце
Україна
Теги
свято релігія
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