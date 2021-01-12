Водіння кози на Маланки 13 січня: що означає цей обряд

У традиційній українській культурі у день Маланки, що відзначають 13 січня, був популярним обряд водіння кози.

Це потрібно робити в Щедрий вечір розповіла "НВ" етнологиня, експертка Музею Гончара Ярослава Музиченко. За її словами, на святковому столі цього вечора має бути кутя, млинці з м'яса, ковбаси, молочні страви, локшина з молоком.

Сам же обряд водіння кози символізував багатство і достаток, багатий урожай. Хлопця переодягали в козу, надягаючи на нього вивернутий навиворіт кожух і маску. Його водили від хати до хати, розігруючи сценки за таким сценарієм: коза була таким собі божеством – вона приходила, вмирала, потім з'являлася знахарка або лікар, які її піднімали і воскрешали.

Крім того, популярними були маски кота, ведмедя, так званого горохового коня. Всі ці обряди були спрямовані на те, щоб вигнати зиму і зустрічати швидке наближення весни.

Нагадаємо, 2021 року Старий Новий рік українці зустрічатимуть у ніч із середи на четвер. Офіційного вихідного в цей день немає, але багато хто за старою традицією збирається за столом, щоб провести рік, що минув. Одна з найвідоміших і досі дотримуваних традицій – це приготування Щедрої куті. Також зі Старим Новим роком українці з давніх часів пов'язували забобони та прикмети, OBOZREVATEL зібрав головні з них.

Також, що можна і що не можна робити в Щедрий вечір, а також про історію свята читайте в нашому матеріалі.

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