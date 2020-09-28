Віра, Надія, Любов та Софія 2020: дата, традиції і заборони свята

Православна церква 30 вересня шанує пам'ять святих дів Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії, які постраждали в II столітті в Римі.

OBOZREVATEL розповідає трагічну історію мучениць, а також про те, які традиції існують у цей день.

Віра, Надія, Любов та Софія: історія свята

У другому столітті в Римі, під час правління імператора Адріана, жила благочестива вдова Софія, яка виховувала трьох доньок: Віру, Надію і Любов. Християнка глибокої віри, Софія і своїх дітей ростила в любові до Бога.

Оскільки в Римі християнство не віталося, то імператор швидко дізнався про Софію та її дочок. Мати і її дітей 12, 10 і 9 років примушували зректися Христа, але вони були непохитні. Віру, Надію і Любов піддали жорстким тортурам, а Софію змушували дивитися на це.

Коли і це не дало результату, Адріан звелів публічно стратити дівчаток. Софія поховала своїх дітей, як належить за християнським звичаєм, і три дні залишалася біля їхніх могил, поки Бог не прийняв і її душу на небеса. Мощі святих мучениць з 777 року спочивають в Ельзасі, Франція, в церкві Ешо.

Віра, Надія, Любов та матір їхня Софія постраждали під час гонінь на християн в другому столітті нашої ери foma.ru

Традиції свята

У день пам'яті мучениць Віри, Надії, Любові та Софії віряни йдуть до церкви і звертаються з молитвами до святих про здоров'я дітей, сімейне щастя і про зцілення від безпліддя . Крім того, вважається, що молитви цього дня виліковують жіночі хвороби.

Жінки в церкві купували три свічки: дві з них ставили в храмі, а одну приносили додому. Її ставили на ніч у коровай, 40 раз читали над ним молитву, а вранці годували всю сім'ю. Вважалося, що якщо спекти такий коровай або пиріг до свята, до родини повернуться взаєморозуміння і гармонія. При цьому не можна викидати жодної крихти від випічки.

У народному уявленні Віра, Надія, Любов та Софія є покровительками жінок у домашніх справах. За старовинною традицією, жінки, навіть ті, чия доля склалася вдало, починають з плачу цей день – як Софія, яка оплакувала своїх дітей. Вважалося, що пролиті в цей день сльози послужать оберегом на щасливу долю.

30 вересня називають вселенськими жіночими іменинами, оскільки день ангела в цей день відзначають жінки одразу чотирьох популярних імен.

Прикмети на 30 вересня

День без дощу – зима буде теплою.

Журавлі летять на південь – на Покров будуть морози.

Похмуре небо вранці – найближчі дні будуть сонячними.

Що не можна робити в день Віри, Надії, Любові та Софії

30 вересня в народі вважається недобрим днем. Господині намагаються не займатися хатньою роботою, а замість цього йдуть до церкви і моляться про здоров'я дітей.

Не прийнято влаштовувати великі застілля, оскільки свято за своєю суттю є трагічним.

Не можна сваритися, сперечатися, лаятися, злитися, лихословити.

На 30 вересня не призначають вінчання або заручин. У той же час домовлятися про весілля вважається доброю традицією.

30 вересня стежили за прикметами, щоб передбачити погоду на майбутнє Pixabay

Молитва мученицям Вірі, Надії, Любові та матері їх Софії

О святыя и достохвальныя мученицы Веро, Надеждо и Любы, и доблестных дщерей мудрая мати Софие, к вам ныне притецем со усердною молитвою; что бо паче возможет предстательствовати за ны пред Господем, аще не вера, надежда и любы, три сия краеугольныя добродетели, в нихже образ нареченныя, самою вещию тыя явисте! Умолите Господа, да в скорбех и напастех неизреченною благодатию Своею покрыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть и Человеколюбец. Того славу, яко солнце незаходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте нам во смиренных молениих наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наша, и да помилует нас, грешных и недостойных щедрот Его. Молите убо о нас, святыя мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Емуже славу возсылаем со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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