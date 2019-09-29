Віра, Надія, Любов: прикмети й традиції свята

30 вересня в Україні та на всьому пострадянському просторі відзначають свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Їх зарахували до лику святих, і ось вже багато років вшановується їхня пам'ять. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що в них особливого, а також, які існують прикмети та традиції на свято.

Віра, Надія, Любов – коротка історія свята

Віра, Надія, Любов та матір їхня Софія Ікона Смоленського собору Новодівичого монастиря / Вікіпедія

Вони жили у Римі в II столітті. Дівчата разом із матір'ю були християнками, хоча їх оточували язичники. Імператор Адріан намагався схилити родину до поклоніння богині Артеміді, але у нього нічого не вийшло. У підсумку, володар піддав 12-річну Віру, 10-річну Надію та 9-річну Любов жорстоким тортурам. Софія померла через три дні після дочок, сидячи біля їхньої могили.

Віра, Надія, Любов та їх мати Софія – традиції

Традиція на Віру, Надію і Любов - крик pixabay

Цей день раніше називали "бабиним святом". Вранці було прийнято, щоб жінки голосно плакали, щоб уберегти себе від негоди. Вважалося, що протягом року нічого поганого не трапиться, якщо оплакати всіх близьких і власну долю.

Віра, Надія і Любов – прикмети

Журавлі полетіли у вирій – будуть сильні морози на Покров.

Гроза та грім – до довгої, але теплої осіні.

Дощ пішов – до ранньої весни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гороскоп на 30 вересня по картах Таро пророкує багатьом знакам Зодіаку насичений на пригоди день.

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