Випускний-2019: найкращі вітання вчителям та листівки

В Україні і на пострадянському просторі прийшов час випускних-2019, а це означає, що підлітки попрощаються зі шкільними роками назавжди і почнуть нове і цікаве життя.
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для вчителів, які багато років були для школярів другою сім'єю.
Привітання вчителям у віршах
учитель
Ілюстрація
Минула чарівна пора-дитинство,
Роки шкільні, мов у сні пройшли-промайнули,
Збираються пташенята розправити крила,
В безмежному морі життя підняти вітрила!
Хай вас Бог благословить,на добру дорогу,
Щоб вела вас тільки вверх,широка й розлога,
Доброї бажаю долі,успіхів,досягнень,
На життєвому шляху здійснення всіх прагнень!
Подяка вчителям та батькам від випускників
Відзвеніли шкільними дзвінками,
Одинадцять років всі уроками пройшли,
З того часу як прийшли ми малюками,
А тепер ми вже – випускники.
Школа нас вела дорогою знань.
Став міцним і дружним класний круг.
І завжди був поруч разом з нами
Шкільний наш учитель – кращий друг.
Як хочеться пройти по коридорах,
Почути шепіт, перемоги скрик.
Зібрати квіти у велику гору
І кинуть їх вчителю до ніг.
***
У нас є класний керівник,
Який для нас такий, як мама.
До нас, таких як є, він звик,
І любить нас усіх так само.
Усі роки веде в життя,
Вчить поважати і дружити.
І проводжає в майбуття,
Щоб жити в світі і творити.
То ж вдячні за науку ми,
І скажемо, йдучи зі школи:
Ми будем справжніми людьми
Й не підведемо вас ніколи!
Спасибі, любі вчителі,
Уклін доземний рідній школі.
Ви всі — найкращі на землі!
За це ми дуже вдячні долі!
***
Спасибі вам, вчителі,
Що йдем сміливо по Землі,
Що знаєм все про океани,
І чули навіть про лимани...
За Трою і за Карфаген,
За бензохлоропропілен,
За НЕ і НІ, за двічі два,
За ваші теплії слова.
За те, що дали школярам,
За це ми дякуємо Вам!
***
Нас вчили ви від "А" до "Я",
І що таке "моя сім’я",
І теорему Піфагора,
І сюрреаліста — Сальвадора.
Закон ми Ома також вчили,
Та що таїть, не дуже то й любили.
Але зубрили до упору,
Щоб просуватись лише в гору:
Іти вперед, вперед до знань,
Без всяких, різних зволікань.
І за такий ось скарб великий,
Заграють вам тепер музики,
А ми вас щиро привітаєм,
І щастя побажаєм.
Привітання вчителям у прозі
Сьогодні наш випускний – день прощання зі школою. Хотілося б нашим дорогим учителям сказати прощальні слова. Ми безмежно вдячні вам за щиру турботу і переживання, за нелегку працю і терпіння. Бажаємо залишатися такими ж добрими людьми і веселими вчителями. Нехай учні та батьки всіх вас поважають, нехай будуть вдалими дні на роботі і вдома, нехай завжди залишається світлою душа, а теплим – серце. Ми будемо нудьгувати, шановні наші наставники!
***
Ось і прийшов час прощатися! Хочеться сказати окреме дякуємо нашому першому вчителю, першій людині, яка познайомила нас зі школою, підручниками і звичайно один з одним! Від щирого серця дякуємо вам за вашу любов, турботу, щирі переживання і вкладені в нас старання та зусилля! Бажаємо вам довголіття, прекрасних учнів і людського щастя!
***
Сьогодні, в цей щасливий випускний, ми хочемо щиро привітати своїх вчителів. Це свято багато значить для всіх нас. Бажаємо вам добрих учнів у майбутньому, гарних новин, велику зарплату і щасливих трудових буднів. І нехай ніщо не затьмарить вашого щастя!
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