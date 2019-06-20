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Випускний-2019: найкращі вітання вчителям та листівки

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В Україні і на пострадянському просторі прийшов час випускних-2019, а це означає, що підлітки попрощаються зі шкільними роками назавжди і почнуть нове і цікаве життя.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для вчителів, які багато років були для школярів другою сім'єю.

Привітання вчителям у віршах

учитель

учитель

Ілюстрація

Випускний-2019: найкращі вітання вчителям та листівки

Минула чарівна пора-дитинство,

Роки шкільні, мов у сні пройшли-промайнули,

Збираються пташенята розправити крила,

В безмежному морі життя підняти вітрила!

Хай вас Бог благословить,на добру дорогу,

Щоб вела вас тільки вверх,широка й розлога,

Доброї бажаю долі,успіхів,досягнень,

На життєвому шляху здійснення всіх прагнень!

Подяка вчителям та батькам від випускників

Відзвеніли шкільними дзвінками,

Одинадцять років всі уроками пройшли,

З того часу як прийшли ми малюками,

А тепер ми вже – випускники.

Школа нас вела дорогою знань.

Став міцним і дружним класний круг.

І завжди був поруч разом з нами

Шкільний наш учитель – кращий друг.

Як хочеться пройти по коридорах,

Почути шепіт, перемоги скрик.

Зібрати квіти у велику гору

І кинуть їх вчителю до ніг.

***

У нас є класний керівник,

Який для нас такий, як мама.

До нас, таких як є, він звик,

І любить нас усіх так само.

Усі роки веде в життя,

Вчить поважати і дружити.

І проводжає в майбуття,

Щоб жити в світі і творити.

То ж вдячні за науку ми,

І скажемо, йдучи зі школи:

Ми будем справжніми людьми

Й не підведемо вас ніколи!

Спасибі, любі вчителі,

Уклін доземний рідній школі.

Ви всі — найкращі на землі!

За це ми дуже вдячні долі!

Випускний-2019: найкращі вітання вчителям та листівки

***

Спасибі вам, вчителі,

Що йдем сміливо по Землі,

Що знаєм все про океани,

І чули навіть про лимани...

За Трою і за Карфаген,

За бензохлоропропілен,

За НЕ і НІ, за двічі два,

За ваші теплії слова.

За те, що дали школярам,

За це ми дякуємо Вам!

***

Нас вчили ви від "А" до "Я",

І що таке "моя сім’я",

І теорему Піфагора,

І сюрреаліста — Сальвадора.

Закон ми Ома також вчили,

Та що таїть, не дуже то й любили.

Але зубрили до упору,

Щоб просуватись лише в гору:

Іти вперед, вперед до знань,

Без всяких, різних зволікань.

І за такий ось скарб великий,

Заграють вам тепер музики,

А ми вас щиро привітаєм,

І щастя побажаєм.

Привітання вчителям у прозі

Випускний-2019: найкращі вітання вчителям та листівки

Сьогодні наш випускний – день прощання зі школою. Хотілося б нашим дорогим учителям сказати прощальні слова. Ми безмежно вдячні вам за щиру турботу і переживання, за нелегку працю і терпіння. Бажаємо залишатися такими ж добрими людьми і веселими вчителями. Нехай учні та батьки всіх вас поважають, нехай будуть вдалими дні на роботі і вдома, нехай завжди залишається світлою душа, а теплим – серце. Ми будемо нудьгувати, шановні наші наставники!

***

Ось і прийшов час прощатися! Хочеться сказати окреме дякуємо нашому першому вчителю, першій людині, яка познайомила нас зі школою, підручниками і звичайно один з одним! Від щирого серця дякуємо вам за вашу любов, турботу, щирі переживання і вкладені в нас старання та зусилля! Бажаємо вам довголіття, прекрасних учнів і людського щастя!

***

Сьогодні, в цей щасливий випускний, ми хочемо щиро привітати своїх вчителів. Це свято багато значить для всіх нас. Бажаємо вам добрих учнів у майбутньому, гарних новин, велику зарплату і щасливих трудових буднів. І нехай ніщо не затьмарить вашого щастя!

Листівки з привітаннями для вчителів на випускний

Випускний-2019: найкращі вітання вчителям та листівки
Випускний-2019: найкращі вітання вчителям та листівки
Випускний-2019: найкращі вітання вчителям та листівки
Випускний-2019: найкращі вітання вчителям та листівки
Випускний-2019: найкращі вітання вчителям та листівки
Випускний-2019: найкращі вітання вчителям та листівки
Випускний-2019: найкращі вітання вчителям та листівки
Випускний-2019: найкращі вітання вчителям та листівки

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, яку можна зробити стильну зачіску на випускний вечір. А також, яку скуню краще вибрати.

Ознайомитися з яскравими привітаннями для випускників від батьків можна за посиланням.

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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Як приємно, що у нас такі гарні діти, достойна зміна. Вдячність-дуже достойна риса характеру. А також розуміння цінності праці вчителя. В добрий путь, дорогі випускники!!!
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