Випускний-2019: найкращі привітання від батьків дітям

В Україні та на пострадянському просторі прийшла пора випускних вечорів-2019, а це означає, що батькам варто починати серйозну підготовку до важливої події в житті їхніх дітей.

Йдеться як про моральну і фінансову складову, так і про те, як порадувати випускників. Одним із таких пунктів, і що важливо – безкоштовних, є теплі слова підтримки. OBOZREVATEL пропонує батькам ознайомитися з привітаннями для дітей, які вже скоро увійдуть у доросле та самостійне життя.

Випускники в Україні Паноптикон

Привітання від батьків у віршах для декількох або групи дітей

Сини і дочки наші, рідні діти,

Це зрілості прийшов нестримний час,

Ви самостійно вже почнете жити

У добрий час благословляєм вас!

Нехай же вас Господь оберігає

У світлу путь на добрії діла,

На вірну стежку завжди наставляє,

Щоб доля в вас щасливая була!

***

Вас породили, виховали,

Колись до школи привели,

Повірте, ми тоді не знали,

Що діти вирости могли

Так швидко. Наші дорогі,

Ви не вдарте в бруд обличчям,

Всього добийтеся в житті.

З випускним, любі діти!

***

Щиро з випуском вітаю,

Та від серденька бажаю,

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні,

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує,

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає!

***

Шановні випускники! Що вам побажати

На порозі нового життя?

Перш за все: цінуйте батька й матір,

Не жалійте їм свого тепла.

Не робіть нікому зла і кривди,

За добро добром спішіть віддать.

Не чиніть ще зради Батьківщині:

На чужині щастя не зазнать.

Не забудьте мову калинову,

Пам’ятайте мамині пісні.

Згадуйте хоч інколи про школу:

Тут лишились роки золоті.

Не цурайтесь праці ніякої,

Бо краса людини лиш в труді.

Дбайте про добробут України:

Хай же стане щастя на землі.

Хай щастить вам завжди і в усьому.

Не зазнайте горя і біди.

Майте друзів вірних на дорозі,

З ними легше по житті іти.

Привітання від батьків у віршах для своєї дитини

Ідуть роки, летять хвилини,

Біжить нестримно дикий час.

Та весь цей вечір, безсумнівно,

Не згасне в пам'яті у нас.

Веселий сміх чи сум незримий –

Минув шкільний останній рік.

І розуміти якось дивно,

що ти сьогодні – випускник.

Чудовий бал і вальс останній,

А далі – самостійний крок.

І хоч прощатись так печально-

Чекає інший нас урок.

І всюди пахнуть різні квіти,

А поруч рідні, вчителі...

Та взавтра ми уже не діти,

І точно вже не школярі.

Сьогодні нам сміються зорі,

І сонце теж для нас зійде.

Іти в життя ми вже готові,

Тож хай нас щастя поведе!

***

Не згуби в своїм серці "людину",

Світу "правди" неси полум'я,

Не цурайся, люби Україну,

Бережи своє чесне ім'я.

Розгорни соколинії крила,

Прапор "волі" здійми догори,

Хай несуть Твої дужі вітрила

Лиш могутні, попутні вітри.

Хай щасливою буде дорога,

Котру вибереш Ти серед всіх.

Пам'ятай і молися до Бога,

Душу хай не осквернює гріх.

Не забудь своїх друзів ніколи,

І затям, як святий "заповіт",

Що є мама, є вчитель, є школа,

Котрі вивели Тебе у світ

***

Бажаю тобі життя прожити

Без сліз, без горя, без біди.

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди!

Щиро з випуском вітаю,

Та від серденька бажаю,

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні,

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує,

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає!

***

Тебе, не сумнівайся,

В житті чекає успіх,

Радій і посміхайся,

Ти супер, кращий від усіх!

Хай буде все відмінно,

І класно у тебе,

Тільки неодмінно,

Вір в щастя і в себе!

Привітання з випускним у прозі

Дорогі мої, вітаю вас з випускним – святом веселим і трохи сумним! Позаду шкільні роки, попереду – доросле суворе життя! Бажаю вам, дорогі наші випускники, відмінних випускних і вступних іспитів, легкого та успішного навчання або роботи! Бажаю знайти свою дорогу в житті і крокувати впевнено і сміливо! Нехай ваше доросле життя буде яскравим, щасливим і наповненим добрими подіями і добрими людьми!

***

Вітаю з випускним. Бажаю знайти свою дорогу в цьому світі та слідувати за покликом свого серця. Нехай буде якомога менше перепон на твоєму шляху до мрії та як можна більше з'являється можливостей для її здійснення.

***

Вітаю з випускним! Перед тобою відкривається нова і зовсім невідома дорога. Я можу побажати менше перешкод і складнощів, але життя навчило всіх дорослих, що в реальності такого не буває. Тому я бажаю тобі вміти знаходити прості й дієві рішення, які допоможуть переступити всі негаразди з широкою посмішкою на обличчі. Ти – розумниця (розумник), і все у тебе вийде!

***

Зі святом, дорогі! Нехай початок вашого дорослого життя буде вдалим і пізнавальним. Бажаємо домогтися успіхів, отримати нагороди за старання, знайти свою дорогу. Любіть життя, не забувайте рідних, чиніть по совісті, живіть своїм життям. Будьте гідними і справедливими.

Листівки на випускний від батьків

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, яку можна зробити стильну зачіску на випускний вечір. А також, яку сукню краще вибрати.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!