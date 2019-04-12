Вихідні у травні 2019 в Україні: коли будемо відпочивати

У травні 2019 року на українців очікують 9 офіційних вихідних. Всього цього місяця 22 робочих дні.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, коли відпочиватимуть українці.

У цьому році Кабмін визначив вихідні дні у травні 2019 року в Україні:

1 травня — День праці (середа);

9 травня — День Перемоги (четвер).

Зазначимо, що 11 травня 2019 року буде робочим днем.

Вихідні на Великдень у 2019 році в Україні випадають з 27 квітня по 1 травня. Так, у відповідному розпорядженні Кабміну зазначено, що у зв'язку зі святкуванням Дня праці та Великодня громадяни України відпочиватимуть 5 днів поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 березня розпочався Великий піст 2019 року, який триватиме до 27 квітня. Українці зможуть пройти таким чином шлях очищення до Великодня.

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