Вихідні в січні 2021: скільки будуть відпочивати в Україні

У січні 2021 року традиційно відзначаються свята Новий рік і Різдво, які в Україні мають статус державних.

У зв'язку з цим передбачено додаткові вихідні дні. Коли та скільки будуть відпочивати українці, розповідає OBOZREVATEL.

Так, Новий рік, який відзначається 1 січня, в Україні є державним святом. 2021 року ця дата припадає на п'ятницю, тому вихідними будуть три дні поспіль: 1, 2 і 3 січня.

А через три дні, 7 січня, православні християни відзначають Різдво Христове – також державне свято і вихідний день в Україні. 2021 року Різдво випадає на четвер.

У січні 2021 року в Україні буде 12 офіційних вихідних і 19 робочих днів

П'ятниця, 8 січня, також буде неробочим днем (її потрібно буде відпрацювати в суботу, 16 січня). Таким чином, у зв'язку з Різдвом українців чекають чотири вихідні поспіль: 7, 8, 9 і 10 січня.

Усього другого місяця зими буде 12 офіційних вихідних і 19 робочих днів.

Нагадаємо, 2021 року українців чекає 11 додаткових вихідних днів, передбачених календарем державних свят.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше священик Олександр Дедюхін розповів, чи можна вірянам ворожити на Різдво та інші християнські свята.