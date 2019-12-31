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31 грудня • оновлено в 17:17
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Вихідні в січні 2020: скільки будуть відпочивати українці

1.8т
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У січні 2020 року 21 робочий день і 10 вихідних.

У цьому місяці відзначають два державних свята, які припускають додаткові вихідні для українців.

Вихідні в січні 2020: скільки будуть відпочивати українці

pexels.com

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Високосний рік: що не можна робити і чого побоюватися в 2020 році

Перший додатковий вихідний в українців буде 1 січня (Новий рік). Різдво 7 січня, яке припадає на вівторок, також буде вихідним.

Вихідні в січні 2020: скільки будуть відпочивати українці

pexels.com

Крім того, 6 січня вирішили зробити вихідним і перенесли робочий день на 11 січня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, астролог Єва Форіна назвала головний секрет успіху в прийдешньому 2020 році. А також розповіла, як уберегти себе від небезпек високосного року.

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Автор
Марія Дідик
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
украинцы будут отдыхать столько -сколько позволит польский пан или российский госпадин.
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