Вихідні в січні 2020: скільки будуть відпочивати українці

У січні 2020 року 21 робочий день і 10 вихідних.

У цьому місяці відзначають два державних свята, які припускають додаткові вихідні для українців.

pexels.com

Перший додатковий вихідний в українців буде 1 січня (Новий рік). Різдво 7 січня, яке припадає на вівторок, також буде вихідним.

pexels.com

Крім того, 6 січня вирішили зробити вихідним і перенесли робочий день на 11 січня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, астролог Єва Форіна назвала головний секрет успіху в прийдешньому 2020 році. А також розповіла, як уберегти себе від небезпек високосного року.

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