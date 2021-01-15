Вихідні в лютому 2021 року в Україні: скільки будемо відпочивати

На лютий 2021 року в Україні випадає вісім офіційних вихідних. Додаткових неробочих днів через свята в останній місяць зими не передбачено.

Детальніше про те, коли та скільки будуть відпочивати українці, а також які свята відзначаються, розповідає OBOZREVATEL.

На лютий 2021 року випадає вісім календарних вихідних по суботах і неділях. Це 6-7, 13-14, 20-21 і 27-28 лютого.

В останній місяць зими традиційно відзначаються такі великі релігійні свята, як Стрітення Господнє, День святого Валентина, Святителя Григорія Богослова, Собор трьох святителів та інші.

Також у лютому святкують, зокрема, Міжнародний день рідної мови, Міжнародний день стоматолога, День комп'ютерника та День спонтанного прояву доброти.

Додаткових державних вихідних днів на ці свята не передбачено.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки офіційних вихідних буде всього 2021 року. Додаткові робочі дні в Україні відводяться під 11 державних свят.