Вихідні в листопаді 2020: скільки відпочиватимуть в Україні

Анна Паскевич Свята 10:08, 23.10.2020 Оновлено: 10:23, 23.10.2020

У листопаді 2020 року на українців чекають дев'ять вихідних днів. При цьому додаткових неробочих днів, пов'язаних зі святами, не передбачено.

OBOZREVATEL розповідає своїм читачам, коли та скільки відпочиватимуть в Україні в останній місяць осені.

Так, у листопаді 2020 року українці будуть відпочивати 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 та 29 числа. Кількість робочих днів становитиме 21.

Цього місяця не відзначаються будь-які державні свята, тому додаткових днів для відпочинку не передбачено.

У листопаді традиційно відзначаються такі великі церковні свята, як День Казанської ікони Божої Матері, День пам'яті великомученика Димитрія Солунського, Святителя Павла, Святителя Іоанна Златоуста, Святителя Григорія Чудотворця. 28 листопада – початок Різдвяного посту.

У листопаді не відзначаються будь-які державні свята
buhoblik.org.ua

Також в останній місяць осені відзначаються День української писемності та мови, День залізничника, День студента та інші свята.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки буде вихідних в Україні на новорічні свята

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