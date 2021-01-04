Вихідні на Різдво 2021 року: скільки будуть відпочивати в Україні

Українці на Різдво відпочиватимуть чотири дні поспіль: 7, 8, 9 і 10 січня.

Так, 7 січня свято в нашій країні відзначають православні та греко-католики. 2021 року ця дата випадає на четвер – він буде неробочим днем.

Водночас п'ятниця, 8 січня, нинішнього року також буде офіційно вихідним, проте робочий день у цьому разі переноситься на суботу, 16 січня.

Усього на січень 2021 року випадає 12 офіційних вихідних і 19 робочих днів.

Різдво Христове – велике християнське свято, яке в Україні має статус державного і яке через це є офіційним вихідним днем.

Різдво, 7 січня, 2021 року випадає на четвер

Віряни у свято відвідують церкву, колядують та вітають одне одного. Це одне з найважливіших урочистостей, що відзначається в усьому християнському світі: цього дня, згідно з церковним переказом, у Діви Марії народився Ісус Христос. У нашій країні свято відзначається з часів Середньовіччя.

Раніше OBOZREVATEL публікував дивовижні факти про Різдво: навіщо в свято прикрашають ялинку, дарують подарунки та чому відзначають узимку. Також повідомлялося, у які дати святкують Різдво в різних державах.