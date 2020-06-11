Головна Новини
11 червня • оновлено в 17:27
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Вихідні на День Конституції України 2020: скільки будемо відпочивати і коли

3.6т
Читати матеріал російською

Україна у кінці червня відзначатиме одне із головних державних свят – День Конституції. Дата не змінюється, традиційно воно випадає на 24 червня.

Так, у цей день в 1996 році Верховна Рада прийняла Конституцію. З того моменту 28-й день першого літнього місяця став офіційним святковим і вихідним днем в Україні.

День Конституції 2020

День Конституції 2020

Ілюстрація

День Конституції України – єдине державне свято, закріплене у самій Конституції.

Скільки вихідних буде на День Конституції

У 2020 році 28 червня випадає на неділю. Вихідним буде наступний за святом день – 29 число. Таким чином, у кінці місяця українці отримають три повноцінних вихідних – 27, 28 і 29 червня. Відпрацьовувати їх у майбутньому не доведеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перший місяць літа у 2020 році в Україні буде всього 10 офіційних вихідних і 20 робочих днів.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "День Конституції України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
День Конституції України
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Lady свята

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову посилення карантину в Україні.

  • Інфекціоніст попередив про різкий ріст кількості хворих COVID-19 в Україні і дав прогноз на червень.

  • Названо головний спосіб передачі коронавірусу – на нього припадає 90% випадків.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги