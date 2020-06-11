Вихідні на День Конституції України 2020: скільки будемо відпочивати і коли

Україна у кінці червня відзначатиме одне із головних державних свят – День Конституції. Дата не змінюється, традиційно воно випадає на 24 червня.

Так, у цей день в 1996 році Верховна Рада прийняла Конституцію. З того моменту 28-й день першого літнього місяця став офіційним святковим і вихідним днем в Україні.

День Конституції 2020 Ілюстрація

День Конституції України – єдине державне свято, закріплене у самій Конституції.

Скільки вихідних буде на День Конституції

У 2020 році 28 червня випадає на неділю. Вихідним буде наступний за святом день – 29 число. Таким чином, у кінці місяця українці отримають три повноцінних вихідних – 27, 28 і 29 червня. Відпрацьовувати їх у майбутньому не доведеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перший місяць літа у 2020 році в Україні буде всього 10 офіційних вихідних і 20 робочих днів.

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