Вихідні дні у вересні 2020 в Україні: скільки будемо відпочивати

Анна Паскевич Свята 08:47, 6.08.2020

У вересні 2020 року українців чекають вісім вихідних днів. При цьому додаткових вихідних, пов'язаних зі святами, не передбачено.

OBOZREVATEL розповідає своїм читачам, коли та скільки будуть відпочивати в Україні в перший місяць осені.

Так, на вересень 2020 року припадає вісім календарних вихідних днів. Це суботи та неділі 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 вересня.

У перший місяць осені традиційно відзначаються такі великі церковні свята, як Усікновення глави Іоанна Предтечі, або Головосік (понеділок, 11 вересня), а також Різдво Пресвятої Богородиці (21-ше, понеділок), однак додаткових вихідних на ці дати не передбачено.

Вихідні дні у вересні 2020 року
Фото: buhoblik.org.ua

Також у вересні святкуються День знань, Міжнародний день перекладача, День програміста, Всесвітній день туризму та інші свята.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ПЦУ розвінчали марновірство про те, що вагітна не може бути хрещеною.

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