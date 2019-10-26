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26 жовтня • оновлено в 18:46
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Відьми та маніяки: Київ налякали містичні персонажі на "Параді зомбі". Моторошні фото

1.3т Читати матеріал російською

У Києві 26 жовтня відбувся вже п'ятий "Парад зомбі", на якому зібралися любителі одного з найстрашніших свят в році – Хеллоуїна.

Користувачі вже почали ділитися фотографіями в соціальних мережах, добірку моторошних знімків із заходу також надав "24 канал" (щоб подивитися відео "Параду зомбі", проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, на параді можна було побачити біля пам'ятника Ярославу Мудрому різних відьом, зомбі, Майка Майерса із фільму "Хеллоуїн", людей у протигазах та інших містичних персонажів.

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Повеселитися на захід прийшли як молодь, так і дорослі з дітьми. Біля Золотих воріт також не обійшлося без танців під музику поп-короля Майкла Джексона.

Парад зомбі в Києві

Парад зомбі в Києві

Фото Андрія Костюка (24 канал)

Парад зомбі

Парад зомбі

Фото Андрія Костюка (24 канал)

Парад зомбі в Києві

Парад зомбі в Києві

Фото Андрія Костюка (24 канал)

Хеллоуїн - Парад зомбі в Києві

Хеллоуїн - Парад зомбі в Києві

Фото Андрія Костюка (24 канал)

Хеллоуїн в Києві

Хеллоуїн в Києві

Фото Андрія Костюка (24 канал)

Діти на Параді зомбі в Києві

Діти на Параді зомбі в Києві

Фото Андрія Костюка (24 канал)

Людина в протигазі на Параді зомбі

Людина в протигазі на Параді зомбі

Фото Андрія Костюка (24 канал)

Парад зомбі

Парад зомбі

Фото Андрія Костюка (24 канал)

Парад зомбі

Парад зомбі

Фото Андрія Костюка (24 канал)

Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі. Також було названо найпопулярніші костюми на свято.

Більш того, OBOZREVATEL запропонував ідеї моторошних привітаннь із Хеллоуїном та оригінального манікюру.

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Читайте всі новини по темі "Хеллоуїн" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Хеллоуїн
Місце
Україна Київ
Тег
свято
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