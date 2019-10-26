Відьми та маніяки: Київ налякали містичні персонажі на "Параді зомбі". Моторошні фото

У Києві 26 жовтня відбувся вже п'ятий "Парад зомбі", на якому зібралися любителі одного з найстрашніших свят в році – Хеллоуїна.

Користувачі вже почали ділитися фотографіями в соціальних мережах, добірку моторошних знімків із заходу також надав "24 канал" (щоб подивитися відео "Параду зомбі", проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, на параді можна було побачити біля пам'ятника Ярославу Мудрому різних відьом, зомбі, Майка Майерса із фільму "Хеллоуїн", людей у протигазах та інших містичних персонажів.

Повеселитися на захід прийшли як молодь, так і дорослі з дітьми. Біля Золотих воріт також не обійшлося без танців під музику поп-короля Майкла Джексона.

Парад зомбі в Києві Фото Андрія Костюка (24 канал)

Парад зомбі Фото Андрія Костюка (24 канал)

Парад зомбі в Києві Фото Андрія Костюка (24 канал)

Хеллоуїн - Парад зомбі в Києві Фото Андрія Костюка (24 канал)

Хеллоуїн в Києві Фото Андрія Костюка (24 канал)

Діти на Параді зомбі в Києві Фото Андрія Костюка (24 канал)

Людина в протигазі на Параді зомбі Фото Андрія Костюка (24 канал)

Парад зомбі Фото Андрія Костюка (24 канал)

Парад зомбі Фото Андрія Костюка (24 канал)

Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі. Також було названо найпопулярніші костюми на свято.

Більш того, OBOZREVATEL запропонував ідеї моторошних привітаннь із Хеллоуїном та оригінального манікюру.

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