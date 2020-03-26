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26 березня • оновлено в 22:36
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Вербна неділя 2020: як правильно відзначити і що категорично не можна робити

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У 2020 році Вербну неділю православні християни відзначають 12 квітня.

Як відомо, дата цього свята змінюється з року в рік і припадає на останню неділю перед Великоднем. Як правильно, дотримуючись традицій, відзначити Вербну неділю та що категорично не можна робити цього дня, розповідає OBOZREVATEL.

Вербна неділя 2020: як святкувати та що не можна робити

Вербна неділя 2020: як святкувати та що не можна робити

Pixabay

Вербна неділя: традиції свята

Церковна назва Вербної неділі – Вхід Господній у Єрусалим або тиждень вайї (від грецької назви пальми). В Україні назву свята змінили, оскільки в наших широтах пальми не ростуть.

У Вербну неділю віруючі згадують, як Спаситель в'їхав в Єрусалим на віслюку (символі миру), а народ вітав його пальмовими гілками – так у старовину зустрічали переможців.

Джотто. Капела Скровеньї, фреска

Джотто. Капела Скровеньї, фреска

wikipedia.org

У Вербну неділю віряни вітають один одного зі святом, а також відвідують церковну службу, де після святять гілочки верби.

Вважається, що освячена верба охороняє дім від пожеж і повеней, а господарям дарує здоров'я і захищає від хвороб і невдач.

В Україні існує традиція у Вербну неділю несильно бити один одного освяченою вербою зі словами: "Не я б'ю, верба б'є!". Кажуть, цей звичай дарує людині здоров'я і благополуччя.

Вербна неділя 2020: традиції

Вербна неділя 2020: традиції

Pixabay

Також з метою оздоровлення в деяких регіонах прийнято з'їдати дев'ять вербових бруньок.

Освячені гілки верби слід зберігати вдома цілий рік – до наступної Вербної неділі. Гілочки зберігають біля ікон, а іноді висаджують.

Вербну неділю бажано присвятити духовному розвитку і підготуватися до суворого Страсного тижня.

Вербна неділя 2020: як святкувати

Вербна неділя 2020: як святкувати

УНІАН

Що не можна робити у Вербну неділю

У Вербну неділю під забороною фізична праця, не можна прибирати, шити, готувати.

Також варто відмовитися від активних розваг, походу до розважальних закладів і вживання алкоголю. Дозволяється лише випити трохи вина.

Оскільки у Вербну неділю триває Великий піст, не можна їсти продукти тваринного походження (крім риби).

Вербна неділя 2020: що не можна робити

Вербна неділя 2020: що не можна робити

Pixabay

Не можна у свято також сваритися і відмовляти в проханнях.

Існує прикмета, згідно з якою у Вербну неділю не можна розчісувати волосся.

Прикмети у Вербну неділю

З вербою в народі пов'язано багато прикмет і приказок: "Худобу виганяють в поле в перший раз вербою з Вербної неділі", "Якщо вербна неділя вітряна, з ранками, то яри гарні будуть", "Не верба б'є, а старий гріх", " Напередодні Вербної неділі Св. Лазар за вербою лазив","На Вербну мороз – ярі хліба хороші будуть", "Верба бездоріжжя веде, жене з річки останній лід".

З вербою в народі пов'язано багато прикмет

З вербою в народі пов'язано багато прикмет

Pixabay

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Автор
Аліна Мельник
Теми
Великдень свята Вербна неділя
Місце
Україна
Теги
заборона традиции свято релігія церква
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