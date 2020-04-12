Вербна неділя 2020: найкращі привітання, відео та листівки

Аліна Мельник свята 07:19, 12.04.2020

Православні 12 квітня відзначають велике свято – Вербну неділю, або Вхід Господній в Єрусалим.

У цей день віряни згадують, як Ісус Христос в'їхав на віслюкові до Єрусалима, а народ вітав його пальмовими гілками – так здавна зустрічали переможців. До Вербної неділі OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах та прозі, відео і листівки.

Вербна неділя 2020
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Вербна неділя 2020: привітання у віршах і прозі

Воскресенье Вербное к нам пришло,

И тепло весеннее принесло,

В храмы православные все идут,

Веточки вербы святить несут.

Пусть благословение придет в Ваш дом,

Пусть здоровья, радости будет много в нём,

Пусть сбывается заветная мечта,

Благополучия Вам и семейного тепла.

***

Вербна неділя 2020: листівки
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Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,

Торкнусь тебе легесенько вербою,

Готуйся зустрічати світлу Пасху,

Великдень йде до нас з тобою!

***

Поздоровлення у Вербну неділю 2020: листівки
otkritkiok.ru

Сегодня день особенный такой –

Отмечен и покоем, и весельем.

Всех христиан, в прекрасный день святой,

Мы поздравляем с вербным воскресеньем!

Пусть будет мир и радость на земле,

Пусть крепнут семьи, подрастают дети,

Пускай у всех получится людей

Стать самыми счастливыми на свете!

***

Листівки в Вербну неділю 2020
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Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Вербна неділя 2020: картинки
maximum.fm

Господь нас всіх благословить сьогодні,

Міцним здоров’ям, морем благ земних,

І гілочки верби мов рушники квітчасті,

Христові тихо стеляться до ніг!

***

З Вербною неділею 2020: листівки
otkritkiok.ru

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть вербовая ветка принесет Вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть дом покинет все плохое, а мир и любовь будут всегда с Вами!

***

Поздоровлення у Вербну неділю 2020
maximum.fm

Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам’ятати про те, що найважливіше в житті. Це любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі і серця, відкривши їх для всього найкращого!

Привітання з Вербною неділею: листівки

Поздоровлення у Вербну неділю 2020: листівки
maximum.fm
Вербна неділя 2020: картинки
otkritkiok.ru
Вербна неділя 2020: листівки
art-shop.com.ua
Вербна неділя 2020: листівки
art-shop.com.ua
Привітання у Вербну неділю 2020: листівки
maximum.fm
Вербна неділя 2020: листівки
otkritkiok.ru
Поздоровлення у Вербну неділю 2020
otkritkiok.ru
Вербна неділя 2020: картинки
art-shop.com.ua
Вербна неділя 2020: листівки
otkritkiok.ru
Привітання у Вербну неділю 2020: картинки
art-shop.com.ua
Вербна неділя 2020: листівки
art-shop.com.ua

Вербна неділя 2020: відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 квітня святкується Великдень 2020 у католиків: читайте, чим він відрізняється від православного.

За матеріалами: "КП", pozdravik.ru, pozdravok.ru.

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