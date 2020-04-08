Вербна неділя 2020: найкращі привітання, відео та листівки

Православні 12 квітня відзначають велике свято – Вербну неділю, або Вхід Господній в Єрусалим.
У цей день віруючі згадують, як Ісус Христос в'їхав на віслюкові до Єрусалима, а народ вітав його пальмовими гілками – так здавна зустрічали переможців. До Вербної неділі OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах та прозі, відео і листівки.
Вербна неділя 2020
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Вербна неділя 2020: привітання у віршах і прозі
Воскресенье Вербное к нам пришло,
И тепло весеннее принесло,
В храмы православные все идут,
Веточки вербы святить несут.
Пусть благословение придет в Ваш дом,
Пусть здоровья, радости будет много в нём,
Пусть сбывается заветная мечта,
Благополучия Вам и семейного тепла.
***
Вербна неділя 2020: листівки
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Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
***
Поздоровлення у Вербну неділю 2020: листівки
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Сегодня день особенный такой –
Отмечен и покоем, и весельем.
Всех христиан, в прекрасный день святой,
Мы поздравляем с вербным воскресеньем!
Пусть будет мир и радость на земле,
Пусть крепнут семьи, подрастают дети,
Пускай у всех получится людей
Стать самыми счастливыми на свете!
***
Листівки в Вербну неділю 2020
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Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Вербна неділя 2020: картинки
maximum.fm
Господь нас всіх благословить сьогодні,
Міцним здоров’ям, морем благ земних,
І гілочки верби мов рушники квітчасті,
Христові тихо стеляться до ніг!
***
З Вербною неділею 2020: листівки
otkritkiok.ru
Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть вербовая ветка принесет Вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть дом покинет все плохое, а мир и любовь будут всегда с Вами!
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Поздоровлення у Вербну неділю 2020
maximum.fm
Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам’ятати про те, що найважливіше в житті. Це любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі і серця, відкривши їх для всього найкращого!
Привітання з Вербною неділею: листівки
Поздоровлення у Вербну неділю 2020: листівки
maximum.fm
Вербна неділя 2020: картинки
otkritkiok.ru
Вербна неділя 2020: листівки
art-shop.com.ua
Вербна неділя 2020: листівки
art-shop.com.ua
Привітання у Вербну неділю 2020: листівки
maximum.fm
Вербна неділя 2020: листівки
otkritkiok.ru
Поздоровлення у Вербну неділю 2020
otkritkiok.ru
Вербна неділя 2020: картинки
art-shop.com.ua
Вербна неділя 2020: листівки
otkritkiok.ru
Привітання у Вербну неділю 2020: картинки
art-shop.com.ua
Вербна неділя 2020: листівки
art-shop.com.ua
Вербна неділя 2020: відео з привітаннями
Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 квітня святкується Великдень 2020 у католиків: читайте, чим він відрізняється від православного.
За матеріалами: "КП", pozdravik.ru, pozdravok.ru.
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