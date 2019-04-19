Вербна неділя 2019: ворожіння і обряди свята

21 квітня православні християни відзначають Вербну неділю. Інша назва цього свята - Вхід Господній в Єрусалим. У цей день з суботнього вечора до ранку неділі в церкві йде служба.

Також, традиційно у Вербну неділю святять вербу, гілки якої потім приносять додому і залишають до наступного року. Також, існує чимало обрядів і ворожінь, які прийнято здійснювати в цей день. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися деякі з них.

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Обряди на Вербну неділю

Потрібно легенько побити дорослого або дитину гілками свяченої верби, примовляючи "Не я б'ю - верба б'є, за тиждень Великдень, недалечке червоне яєчко! Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, аА багатий, як земля!" . Щоб він був здоровим цілий рік.

Тим, хто страждає безсонням гілочку верби необхідно поставити біля ліжка.

Вважається, що той, хто з'їсть дев'ять вербних сережок з освяченою в гілки захиститься від будь-якої хвороби.

Тим, хто хоче розбагатіти необхідно посадити в будинку якусь рослину у Вербну неділю.

Гілки верби в будинку, освячені в церкві, будуть оберігати його і господарів від негараздів і печалей.

Ворожіння на Вербну неділю

Ворожіння на нареченого або наречену:

Необхідно своїми руками зірвати три гілки верби і освятити їх в храмі. На кожну з гілок слід прив'язати нитки різних кольорів (червона, біла і зелена). Поставивши їх у вазу, в якій повинна бути вода, необхідно прочитати: "Квітни, Верба, розквітай, нареченого (або наречену) мені наворожи!". Якщо розпуститься гілка, де нитка червона, слід чекати в недалекому майбутньому знайомства, якщо зелена доведеться зробити перший крок самому для зав'язування відносин. А якщо зацвіла гілка з білою ниткою, ворожбитів очікує знайомство з незвичайною людиною.

Ворожіння на весілля:

Три сережки верби потрібно було розжувати і вловити присмак цих "ласощів". Якщо він солодкуватий - це до весілля, а якщо сережки з гіркотою виявилися, то ні.

Що не можна робити в Вербну неділю?

У цей день не можна працювати. Також не варто готувати гарячі страви.

Вербна неділя святкується в Великий Піст. Стіл повинен бути дуже помірним: крім їжі, дозволеної Постом, можна їсти тільки рибу.

У Вербну неділю не можна розчісувати волосся.

Як раніше писав OBOZREVATEL, до світлого свята Воскресіння Христового (Великдень-2019) залишилося вже не так багато часу. Православні християни відзначатимуть його в неділю, 28 квітня. У католиків же свято буде рівно на тиждень раніше, в неділю, 21 квітня.

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