Вербна неділя 2019: кращі привітання та листівки

21 квітня православні християни відзначають велике і світле свято Вербну неділю, який також ще називають Пальмовою неділею або Вхід Господній в Єрусалим.
Так, в цей день прийнято ходити до церкви, освячувати гілочки верби, молитися і вітати близьких і рідних, бажаючи їм міцного здоров'я і щастя. OBOZREVATEL читачеві найкращі листівки і поздоровлення до цього свята.
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Привітання з Вербною неділею в віршах
З неділею вербною
Вітаю вас!
Нехай удача вірна
Не покине вас!
Нехай все буде в житті
Краще з кожним днем,
Нехай виблискує радість
В очах яскравим вогнем!
otkrytkis.ru
Гілочки тоненькі,котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
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З біблійних часів свято це знаємо,
Гілочкою розпущеної верби ми його зустрічаємо,
Нехай неділя Вербна в храм вас запрошує,
Нехай молитвами здоров'я примножує.
Зі святом я Вас сердечно вітаю,
Радості, усмішок і добра бажаю,
Нехай життя тече, як повна ріка,
Нехай завжди збувається мрія.
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Привітання з Вербною неділею в прозі
З Вербною неділею! Нехай верба обдарує міцним здоров'ям і щирою любов'ю. Нехай всі тривоги і негоди підуть і закриють двері. Бажаю чистих і щирих відносин з оточуючими, легкості на душі, тепла в серці, щастя в домі і краси навколо.
otkrytkis.ru
Вітаю вас з Вербною неділею! Від щирого серця бажаю здоров'я всім членам вашої родини, світу вашого будинку і світлої весни! Нехай всі нещастя і прикрості обійдуть вас стороною, і тільки радість і добро знайдуть до вас дорогу!
Як раніше писав OBOZREVATEL, 26 квітня християни відзначатимуть Страсну п'ятницю. Вона є останньою п'ятницею Великого посту і присвячується пам'яті про страждання Ісуса Христа, якого розіпнули в цей день.
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