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Вербна неділя 2019: кращі привітання та листівки

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21 квітня православні християни відзначають велике і світле свято Вербну неділю, який також ще називають Пальмовою неділею або Вхід Господній в Єрусалим.

Так, в цей день прийнято ходити до церкви, освячувати гілочки верби, молитися і вітати близьких і рідних, бажаючи їм міцного здоров'я і щастя. OBOZREVATEL читачеві найкращі листівки і поздоровлення до цього свята.

Вербна неділя 2019: кращі привітання та листівки

vzsar.ru

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Привітання з Вербною неділею в віршах

З неділею вербною

Вітаю вас!

Нехай удача вірна

Не покине вас!

Нехай все буде в житті

Краще з кожним днем,

Нехай виблискує радість

В очах яскравим вогнем!

Вербна неділя 2019: кращі привітання та листівки

otkrytkis.ru

Гілочки тоненькі,котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

Вербна неділя 2019: кращі привітання та листівки

otkrytkis.ru

З біблійних часів свято це знаємо,

Гілочкою розпущеної верби ми його зустрічаємо,

Нехай неділя Вербна в храм вас запрошує,

Нехай молитвами здоров'я примножує.

Зі святом я Вас сердечно вітаю,

Радості, усмішок і добра бажаю,

Нехай життя тече, як повна ріка,

Нехай завжди збувається мрія.

Вербна неділя 2019: кращі привітання та листівки

otkrytkis.ru

Привітання з Вербною неділею в прозі

З Вербною неділею! Нехай верба обдарує міцним здоров'ям і щирою любов'ю. Нехай всі тривоги і негоди підуть і закриють двері. Бажаю чистих і щирих відносин з оточуючими, легкості на душі, тепла в серці, щастя в домі і краси навколо.

Вербна неділя 2019: кращі привітання та листівки

otkrytkis.ru

Вітаю вас з Вербною неділею! Від щирого серця бажаю здоров'я всім членам вашої родини, світу вашого будинку і світлої весни! Нехай всі нещастя і прикрості обійдуть вас стороною, і тільки радість і добро знайдуть до вас дорогу!

Як раніше писав OBOZREVATEL, 26 квітня християни відзначатимуть Страсну п'ятницю. Вона є останньою п'ятницею Великого посту і присвячується пам'яті про страждання Ісуса Христа, якого розіпнули в цей день.

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