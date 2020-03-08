Велике свято Іванів день: що категорично не можна робити

Православна церква 8 березня відзначає Перше і друге віднайдення голови Іоанна Хрестителя.

У народі це свято відоме ще як Іванів день. Оскільки 2020 рік – високосний, святкування випадає на 8 число, в невисокосні ж роки Віднайдення голови Іоанна Хрестителя відзначається 9 березня. Про традиції, історію свята, прикмети і про те, що не можна робити, розповідає OBOZREVATEL.

Іванів день Pixabay

Іванів день: історія свята

Віднайдення голови Іоанна Предтечі – православне свято на честь найбільш шанованої частини мощей святого Іоанна – його глави.

Іоанн Хреститель був найближчим попередником Ісуса Христа, який передбачив пришестя Месії і хрестив Спасителя у водах Йордана.

Іоанн був обезголовлений через підступи іудейської царівни Іродіади та її дочки Соломії.

Є перше, друге і третє віднайдення глави Іоанна Предтечі. За переказами, Іродіада не дозволила поховати голову Іоанна Хрестителя разом з його тілом і сховала її в своєму палаці, але благочестива служниця винесла реліквію в глиняному глечику і поховала на Єлеонській горі.

Віднайдення голови Іоанна Предтечі azbyka.ru

Через роки вельможа Інокентій вирішив звести на тому місці храм і при будівництві знайшов глечик з головою Іоанна, яка була визначена знаменнями, що линули від неї.

Після віднайдення голови Інокентій дбайливо зберігав її, але перед смертю, побоюючись, що реліквія буде сплюндрована, заховав у своїй церкві, яка згодом занепала і зруйнувалася.

Друге віднайдення голови Іоанна Предтечі відбулося за часів імператора Костянтина Великого в Єрусалимі, коли реліквія була знайдена двома монахами-паломниками, які прибули в місто поклонитися Гробу Господньому.

Ікона "Перше віднайдення голови Іоанна Предтечі" pravoslavie.ru

Одному з них явився Іоанн Хреститель і вказав місце, де перебувала святиня. Пізніше реліквія була перенесена в Константинополь, а звідти її перенесли в місто Емессу, а потім, на початку IX століття, в Комани.

За переказами, після відновлення іконошанування на Константинопольському соборі 842 року, патріарх Ігнатій під час нічної молитви отримав вказівку про місцезнаходження реліквії.

За наказом імператора Михайла III в Комани направили посольство, яке близько 850 року знайшло главу Іоанна Предтечі в зазначеному патріархом місці.

Ікона "Друге віднайдення голови Іоанна Предтечі" pravoslavie.ru

Віднайдення голови Іоанна Предтечі: традиції

Перед образом Іоанна Хрестителя традиційно моляться про позбавлення від хвороб, особливо тих, що пов'язані з головою (головний, зубний біль і т.п.), про наставляння на шлях істинний, допомогу в домашніх справах.

Також святого Іоанна просять про допомогу в прийнятті правильного рішення, при проблемах в шлюбі, досягненні рівноваги між духовними фізичним станом.

Pixabay

Крім того, у святого просять здоров'я для дітей, захисту посівів і родючості.

Іванів день: прикмети

Вважається, що в Іванів день птахи прилітають з теплих країн і починають мостити гнізда. При цьому дивилися, де птахи в'ють гнізда: якщо на сонячній стороні хати, то літо буде холодним.

У людей цього дня прийнято ремонтувати старі шпаківні та робити нові.

Про погоду в Іванів день говорили так: "Якщо день по снігу, то і в квітні по снігу, а коли по голу, то і в квітні по тому".

Іванів день: прикмети Pixabay

Крім того, сніг у Іванів день віщував холодний Великдень.

Що не можна робити в Іванів день

В Іванів день не можна прати білизну, щоб птахи не злякалися і не полетіли назад.

Також у це свято здавна боялися рано лягати спати, щоб увечері до хати не увірвалася нечиста сила і не залишила після себе побиті горщики, зіпсовану їжу і переляканих дітей. Для захисту від неї на поріг клали сокиру, а над дверима крейдою малювали хрест.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня також відзначається Полікарпів день: православна церква вшановує пам'ять священномученика Полікарпа Смирнського.

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