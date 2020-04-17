Великдень-2020 в Україні: скільки буде вихідних

Ірина Кулініч свята 11:06, 17.04.2020 Оновлено: 11:41, 17.04.2020

Православні в Україні у 2020 році святкуватимуть Великдень у неділю, 19 квітня.

Як відомо, число визначається на підставі сонячного і місячного календарів. Оскільки Великдень є офіційним державним святом в Україні, наступний день після нього – також вихідний.

Таким чином, у 2020 році українці відпочиватимуть три дні поспіль – 18, 19 і 20 квітня.

Великдень у 2020 році: дата і скільки вихідних
СТБ

Зауважимо, щороку цей день, який знаменує закінчення Великого посту, випадає на період із 4 квітня до 8 травня. Від Великодня залежить також дата, коли святкуватимуть Вознесіння Христове і Трійцю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Православної церкви України митрополит Єпіфаній заявив, що можливість перенесення дат так званих перехідних релігійних свят в Україні, як Великдень або Трійця, не обговорювалася.

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