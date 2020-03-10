Коли в Україні буде Великдень в 2020 році: дата і скільки вихідних

Православні в Україні в 2020 році будуть святкувати Великдень у неділю, 19 квітня.

Як відомо, число визначається на підставі сонячного і місячного календарів. Так як

Великдень є офіційним державним святом в Україні, наступний день після нього – також вихідний.

Таким чином, у 2020 році українці будуть відпочивати три дні поспіль – 18, 19 і 20 квітня.

Великдень у 2020 році: дата і скільки вихідних СТБ

Зауважимо, що кожного року цей день, який знаменує закінчення Великого посту, випадає на період із 4 квітня по 8 травня. Від Великодня залежить також дата, коли святкуватимуть Вознесіння Христове і Трійцю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що можливість перенесення дат так званих перехідних релігійних свят в Україні, як Великдень або Трійця, не обговорювалася.

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