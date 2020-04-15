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16 квітня • оновлено в 02:41
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Великдень 2020: в який день потрібно пекти паску і фарбувати яйця

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Світле свято Великодня або Воскресіння Христове згідно з православним календарем у 2020 році випадає на 19 квітня.

Так, підготовка до нього починається ще за тиждень і кожен день має ряд відведених справ. Про те, коли пекти паски та фарбувати яйця на Великдень – розповість OBOZREVATEL.

Великдень 2020: в який день потрібно пекти паску і фарбувати яйця

Фото: Клео.Ру

Найсприятливішим днем для випікання пасок і фарбування великодніх яєць є Чистий Четвер. Саме в цей день господині зазвичай займаються приготуваннями до Великодня, в тому числі прибиранням будинку і приведенням себе в порядок. Однак якщо ви не встигли підготувати традиційні ласощі в четвер, то можна цим зайнятися і в суботу.

Великдень 2020: в який день потрібно пекти паску і фарбувати яйця

Фото: lady.tochka.net

До речі, варто пам'ятати, що не можна пекти паски або фарбувати яйця в п'ятницю. Адже Страсна П'ятниця вважається скорботним днем, який бажано провести в молитві.

Великдень 2020: в який день потрібно пекти паску і фарбувати яйця

Фото: cndls.co.uk

Раніше OBOZREVATEL розповів, як спекти смачну паску в домашніх умовах

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Великдень
Місце
Україна
Тег
свято
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