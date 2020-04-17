Великдень 2020 в Україні: як спекти смачну паску в домашніх умовах

19 квітня в Україні відзначають Великдень або Воскресіння Христове – одне з найважливіших православних свят. Незважаючи на те, що в цьому році через карантин звичне святкування зазнало змін, українці все одно активно готуються до урочистості і печуть паски.

У цей день закінчується Великий піст, християни збираються в колі сім'ї, накривають багатий стіл, на чолі якого завжди стоїть паска. OBOZREVATEL пропонує прості рецепти паски, які легко приготувати вдома.

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У 2020 році, у зв'язку зі введенням Кабміном режиму надзвичайної ситуації в Україні до 24 квітня святкування Великодня в країні буде відбуватися з певними обмеженнями: традиційних богослужінь з великою кількістю вірян не буде, а більшість людей проведуть свято вдома. Тому легкі рецепти пасок також будуть доречними.

Паска: класичний рецепт

Складові:

8-10 яєць;

0,5 л молока;

75 г свіжих або 10-15 г сухих дріжджів;

150 г вершкового масла;

500 г цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

9 склянок борошна;

1,5 ч.л. солі без верху

Процес приготування:

Для початку потрібно приготувати опару. Для цього необхідно розвести дріжджі в теплому молоці, додати 1 столову ложку цукру і 2 склянки борошна. Ретельно перемішати суміш до консистенції густої сметани (подбайте, щоб не було грудочок) і поставити підніматися в тепле місце (можна в розігріту максимум до 30-40 градусів духовку). Опара повинна збільшитися приблизно в три рази.

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Тісто:

Розтерти яйця з цукром і сіллю, додати до опари і перемішати. Додати борошно, постійно перемішуючи, і замісити некруте тісто. Накрити його харчовою плівкою або чистим полотняним рушником і залишити в теплому місці. Коли об'єм тіста збільшиться в 2-3 рази, розтопити масло на водяній бані, додати в нього ваніль і ввести в тісто. Ще раз добре вимісити і дати трохи підійти. Форми для випічки змастити соняшниковим або вершковим маслом, можна покласти на дно шматок пергаментного паперу. Тісто потрібно відривати шматочками і наповнювати форму тільки наполовину.

Опісля рекомендується накрити форми рушником і дати підійти до країв. Потім поставити в духовку і випікати 15-20 хвилин при температурі 180-200 градусів. Відкривати духовку не можна – тоді паски можуть не піднятися. Перевірити готовність паски можна за допомогою дерев'яної палички або сірника: потрібно проткнути тісто, якщо паличка суха – випічка готова. Прикрасити готовий виріб можна традиційною білковою або шоколадною глазур'ю з кольоровим "пшоном". Також багато господинь роблять різноманітні візерунки з тіста: косички, листочки, хрестики та інше.

Паска на воді

Інгредієнти:

борошно пшеничне (в.г.) – 855 г

дріжджі сухі – 3 ч.л.

цукор – 100 г

вода (молоко) – 300 мл

яйце – 3 шт

олія соняшникова (без запаху) – 150 г

сіль – 3 ч.л.

родзинки – 150 г

крохмаль картопляний – 3 ст.л.

1001 Їжа

Як готувати паску на воді:

Готуємо опару. Підігріваємо молоко, в ньому розчиняємо дріжджі, весь цукор і 9 столових ложок борошна (взяти із загальної кількості). Все перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин в теплі.

Збиваємо яйця з сіллю і маслом. Суміш повинна бути кімнатної температури. Її можна зігріти, помістивши в ємність з гарячою водою. Після закінчення 20 хвилин опару перемішати і додати до яєчної суміші. Ще раз ретельно розмішати і всипати все борошно.

Замісити руками тісто. Поверх грудки тіста висипати крохмаль і продовжувати місити. Сформувати з тіста кулю, покласти в миску, збризнути водою з пульверизатора, закутати пакетом і поставити в тепле місце на 1 годину.

Готуємо родзинки: ретельно промиваємо їх кілька разів у теплій воді з-під крана, потім обшпарюємо крутим окропом і залишаємо на 5 хвилин. Потім воду зливаємо і заливаємо родзинки апельсиновим соком (червоним вином), залишаємо на 10 хвилин. Опісля сік зливаємо, родзинки відкидаємо на друшляк і присипаємо борошном.

Через годину тісто розминаємо, додаємо ізюм і довго місимо і обстукуємо, потім знову треба сформувати з тіста кулю, покласти в миску, збризнути водою з пульверизатора, укутати пакетом і поставити в тепле місце ще на годину.

Через ще одну годину треба змастити руки рослинним маслом, розім'яти і помісити тісто, розділити його на порційні шматки, скачати з кожного шматка кулю, щоб вона була не більше половини висоти форми для паски. Покласти тісто в форми, укутати пакетом і поставити ще на 20-40 хвилин.

Випікати 30-40 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Якщо не планується покривати вироби глазур'ю, то за 5 хвилин до закінчення випікання паски змастити густою кашкою з цукрового піску з водою.

Паска на сметані: простий рецепт

Інгредієнти:

300 мл молока

11 г сухих дріжджів (або 50–60 г сирих дріжджів)

3 яйця

200 г цукру

150 г вершкового масла

250 г сметани (15–20%)

паличка ванілі (або 2 ч.л. ванільного цукру)

300 г родзинок

700–800 г борошна

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Спосіб приготування

Молоко підігріти, щоб воно було трохи тепле. В молоко додати дріжджі і 1 ч.л. цукру. Додати 200–250 г борошна, перемішати. Накрити серветкою або рушником. Поставити в тепле місце. Опара повинна збільшитися вдвічі (в середньому треба почекати близько 30 хвилин).

Яйця збити з цукром. Паличку ванілі розрізати, вийняти насіння. В опару додати яйця і перемішати. Додати насіння ванілі (або ванільний цукор), потім розм'якшене (НЕ топлене) масло. Ретельно перемішати. Додати сметану і знову перемішати масу. Після додати борошно, що залишилося (борошна може знадобитися трохи більше або менше, це залежить від якості), замісити тісто.

Тісто необхідно добре вимісити, воно не повинно бути крутим і не прилипати до рук. Накрити тісто серветкою або рушником і поставити в тепле місце. Тісто має добре піднятися. Додати родзинки (попередньо вимиті і висушені), накрити серветкою або рушником. Поставити в тепле місце. Дати тісту ще раз добре піднятися (знову близько 30 хвилин).

Форми трохи змастити маслом. Викласти тісто, заповнюючи формочки на 1/3 висоти форми. Дати тісту піднятися. Поставити в розігріту до 100 градусів духовку. Випікати протягом 10 хвилин. Потім температуру збільшити до 180 градусов. Випікати до готовності (близько 30 хвилин).

Як тільки паска зарум'яниться, перевірити її на готовність, простромивши зубочисткою або дерев'яною шпажкою. Прикрасити за смаком.

Паска з рідкою начинкою: як приготувати

Складові:

яйця – 3 шт.

жовтки – 4 шт.

сіль – 1 ч. л.

цукор – 1,5 ст. л.

мед рідкий – 1,5 ст. л.

дріжджі сухі – 10 г

масло вершкове – 150 г

борошно – 450 – 500 г

молоко – 200 мл

паста шоколадна або шоколадно-горіхова – 4 ст. л.

глазур цукрова для декору

шоколад для декору

Рixabay

У великій ємності змішати 2 легко збитих із сіллю яйця, жовтки, молоко, цукор, мед і дріжджі. Додати розм'якшене вершкове масло, перемішати. Ввести просіяне борошно і вимісити тісто до зникнення грудочок. Воно повинно стати м'яким, як бісквітне. Накрити і залишити в теплому місці на 2 – 2,5 години. За цей час тісто має збільшитися в об'ємі вдвічі.

Розділити тісто на три частини. Найменшу (2 ст. л.) частину змішати з пастою. На дно форми викласти один шматок тіста, в його центр – кремову масу і закрити тістом, що залишилося. Залишити в теплому місці ще на 1,5 години.

Змастити паску сумішшю зі збитого яйця і 1 ст. л. води, поставити в розігріту до 185°С духовку на 35 – 40 хвилин. Потім повністю остудити, вийняти з форми. Прикрасити паску цукровою глазур'ю і невеликими шматочками шоколаду.

Паска в мультиварці: легкий рецепт

Складові:

2.5 склянки борошна

1 склянка цукру

0.5 склянки молока

0.5 склянки родзинок

100 г вершкового масла

3 яйця

6 г сухих дріжджів

0.5 ч.л. солі

Для глазурі:

1 склянка цукрової пудри

1 яєчний білок

1 ст. л. лимонного соку

кондитерська посипання або кокосова стружка

harchi.info

Рецепт приготування:

Розчинити дріжджі в 2 ст.л. теплого молока. У чашу мультиварки влити розтоплене вершкове масло і підігріте молоко, яке лишилося, всипати 1 ст.л. цукру і сіль. Ретельно перемішати і дати охолонути до кімнатної температури.

Додати дріжджову суміш і 0.5 склянки борошна, сховати в тепло на півгодини. Коли опара підніметься, з'єднати її з жовтками, розтертими з цукром, що залишився, і двома склянками борошна. Акуратно додати збиті білки, перемішати ложкою зверху вниз.

Розмішати тісто лопаткою в чаші, знову відправити в тепло на годину, щоб тісто добре підійшло.

Ізюм промити, замочити в теплій воді на 15 хвилин. Обсушити і обваляти в борошні, додати в тісто.

Помістити чашу в мультиварки і готувати на режимі "Випічка" 1 годину 20 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою. Залишити паску в режимі "Підігрів" ще на 15 хвилин, а потім злегка остудити її в чаші.

Приготуйте глазур: добре збити яєчні білки разом з цукровою пудрою і лимонним соком.

Перекласти паску на тарілку, прикрасити глазур'ю, кондитерською посипкою або кокосовою стружкою.

Італійська паска панеттоне: найлегший рецепт

Складові:

240 мл молока;

680 г пшеничного борошна;

140 г цукру;

120 г вершкового масла;

25 г свіжих дріжджів;

1 ч.л. солі;

2 яйця і 3 жовтки окремо;

120 г цукатів;

180 г родзинок;

2 ч.л. цедри лимона;

90 г кедрових горіхів;

1 ч.л. ванільного екстракту;

2 яєчних білка (для глазурі);

½ склянки цукрової пудри;

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Перше, що потрібно зробити – це приготувати опару для італійської паски. Підігріваємо трохи молоко (воно повинно бути злегка теплим, але не гарячим). У молоці розводимо дріжджі, перемішуємо, додаємо чайну ложку цукру, розмішуємо. Даємо опарі трохи набрякнути.

Змішуємо масло з 120 г цукру (можна трохи підтопити масло в каструлі) і додаємо злегка остигле масло в молоко з дріжджами, добре розмішавши масу. Розбиваємо два яйця в миску, додаємо до них ще три жовтка. В окремій мисці змішуємо цедру лимона і апельсина з родзинками, цукатами, горіхами і додаємо 1 ч.л. борошна для того, щоб суміш була розсипчастою.

Додаємо до опари яйця, перемішуємо. Потім додаємо туди половину просіяного борошна і сіль, перемішуємо. Засипати в масу суміш сухофруктів з горіхами, перемішуємо.

Найвідповідальніший момент приготування панеттоне – додавати борошно невеликими порціями, а потім почати вимішувати тісто. Це займе не менше 10 хвилин. Тісто не повинно бути рідким, але і не густим, воно може трохи прилипати до рук, тісто має "дихати".

Змащуємо глибоку миску рослинним маслом, викладаємо туди тісто і накриваємо його рушником. Ставимо в тепле місце на 3,5-4 години поки тісто не підніметься в 1,5-2 рази.

Після того, як тісто піднялося, викладаємо його по формах, заповнюючи їх не до кінця. Змащуємо верхівку італійської паски маслом і залишаємо ще на 30 хвилин (тісто підніметься майже до кінця форми). Ставимо форми з тістом в духовку, розігріту на 180 градусів, на 40-45 хвилин. Перевірити готовність італійської паски за допомогою зубочистки.

Поки паски готуються робимо "помадку". Для цього збиваємо білки до стійких піків, додаємо цукрову пудру і знову збиваємо. За бажанням можна додати лимонного соку. Змащуємо паски глазур'ю і прикрашаємо на свій смак.

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Дієтична сирна паска для тих, хто худне:

Складові:

Сухий сир будь-якої жирності – 500 грам;

Сметана 15% – 200 грам;

Ряжанка 4% – 100 мл;

Мед або цукор – 4 столові ложки;

Будь-які сухофрукти;

Цедра лимона;

Ванільний екстракт або ванілін.

Спосіб приготування:

Сухофрукти замочити в окропі. Коли ягоди розбухнуть, нарізати дрібними шматочками.

Сир протерти через сито. Додати сметану, мед, ряжанку, ванільний екстракт, цедру лимона на тертці і сухофрукти.

Форму для паски перевернути, вистелити харчовою плівкою або марлею. Викласти в неї сирну суміш.

Форму поставити в миску, куди буде стікати рідина. Зверху притиснути пресом і поставити в холодильник на 12 годин.

Прибрати краї плівки, перевернути і прикрасити за смаком.

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