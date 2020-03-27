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27 березня • оновлено в 07:47
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Великдень 2020 в Україні: як спекти смачну паску в домашніх умовах

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19 квітня в Україні відзначатимуть Великдень або Воскресіння Христове – одне з найважливіших православних свят.

У цей день закінчується Великий піст, християни збираються в колі сім'ї, накривають багаті столи на чолі якого завжди стоїть паска. OBOZREVATEL пропонує прості рецепти паски, які легко приготувати вдома.

Великдень 2020 в Україні: як спекти паску в домашніх умовах

Рixabay

У 2020 році, у зв'язку з введенням Кабміном режиму надзвичайної ситуації в Україні до 24 квітня святкування Великодня в країні буде відбуватися з певними обмеженнями: традиційних богослужінь з великою кількістю віруючих не буде, а більшість віруючих проведуть торжество вдома. Тому легкі рецепти пасок також будуть доречними.

Паска: класичний рецепт

Складові:

  • 8-10 яєць;

  • 0,5 л молока;

  • 75 г свіжих або 10-15 г сухих дріжджів;

  • 150 г вершкового масла;

  • 500 г цукру;

  • 1 пакетик ванільного цукру;

  • 9 склянок борошна;

  • 1,5 ч.л. солі без верху

Процес приготування:

Для початку потрібно приготувати опару. Для цього необхідно розвести дріжджі в теплому молоці, додати 1 столову ложку цукру і 2 склянки борошна. Ретельно перемішати суміш до консистенції густої сметани (подбайте, щоб не було грудочок) і поставити підніматися в тепле місце (можна в розігріту максимум до 30-40 градусів духовку). Опара повинна збільшитися приблизно в три рази.

Великдень 2020 в Україні: як спекти паску в домашніх умовах

Рixabay

Тісто:

Розтерти яйця з цукром і сіллю, додати до опари і перемішати. Додати борошно, постійно перемішуючи, і замісити некруте тісто. Накрити його харчовою плівкою або чистим полотняним рушником і залишити в теплому місці. Коли об'єм тіста збільшиться в 2-3 рази, розтопити масло на водяній бані, додати в нього ваніль і ввести в тісто. Ще раз добре вимісити і дати трохи підійти. Форми для випічки змастити соняшниковим або вершковим маслом, можна покласти на дно шматок пергаментного паперу. Тісто потрібно відривати шматочками і наповнювати форму тільки наполовину.

Опісля рекомендується накрити форми рушником і дати підійти до країв. Потім поставити в духовку і випікати 15-20 хвилин при температурі 180-200 градусів. Відкривати духовку не можна – тоді паски можуть не піднятися. Перевірити готовність паски можна за допомогою дерев'яної палички або сірника: потрібно проткнути тісто, якщо паличка суха – випічка готова. Прикрасити готовий виріб можна традиційною білковою або шоколадною глазур'ю з кольоровим "пшоном". Також багато господинь роблять різноманітні візерунки з тіста: косички, листочки, хрестики та інше.

Італійська паска панеттоне: найлегший рецепт

Складові:

  • 240 мл молока;

  • 680 г пшеничного борошна;

  • 140 г цукру;

  • 120 г вершкового масла;

  • 25 г свіжих дріжджів;

  • 1 ч.л. солі;

  • 2 яйця і 3 жовтки окремо;

  • 120 г цукатів;

  • 180 г родзинок;

  • 2 ч.л. цедри лимона;

  • 90 г кедрових горіхів;

  • 1 ч.л. ванільного екстракту;

  • 2 яєчних білка (для глазурі);

  • ½ склянки цукрової пудри;

Великдень 2020 в Україні: як спекти паску в домашніх умовах

Рixabay

Перше, що потрібно зробити – це приготувати опару для італійської паски. Підігріваємо трохи молоко (воно повинно бути злегка теплим, але не гарячим). У молоці розводимо дріжджі, перемішуємо, додаємо чайну ложку цукру, розмішуємо. Даємо опарі трохи набрякнути.

Змішуємо масло з 120 г цукру (можна трохи підтопити масло в каструлі) і додаємо злегка остигле масло в молоко з дріжджами, добре розмішавши масу. Розбиваємо два яйця в миску, додаємо до них ще три жовтка. В окремій мисці змішуємо цедру лимона і апельсина з родзинками, цукатами, горіхами і додаємо 1 ч.л. борошна для того, щоб суміш була розсипчастою.

Додаємо до опари яйця, перемішуємо. Потім додаємо туди половину просіяного борошна і сіль, перемішуємо. Засипати в масу суміш сухофруктів з горіхами, перемішуємо.

Найвідповідальніший момент приготування панеттоне – додавати борошно невеликими порціями, а потім почати вимішувати тісто. Це займе не менше 10 хвилин. Тісто не повинно бути рідким, але і не густим, воно може трохи прилипати до рук, тісто має "дихати".

Змащуємо глибоку миску рослинним маслом, викладаємо туди тісто і накриваємо його рушником. Ставимо в тепле місце на 3,5-4 години поки тісто не підніметься в 1,5-2 рази.

Після того, як тісто піднялося, викладаємо його по формах, заповнюючи їх не до кінця. Змащуємо верхівку італійської паски маслом і залишаємо ще на 30 хвилин (тісто підніметься майже до кінця форми). Ставимо форми з тістом в духовку, розігріту на 180 градусів, на 40-45 хвилин. Перевірити готовність італійської паски за допомогою зубочистки.

Поки паски готуються робимо "помадку". Для цього збиваємо білки до стійких піків, додаємо цукрову пудру і знову збиваємо. За бажанням можна додати лимонного соку. Змащуємо паски глазур'ю і прикрашаємо на свій смак.

Великдень 2020 в Україні: як спекти паску в домашніх умовах

Рixabay

Дієтична сирна паска для тих, хто худне:

Складові:

  • Сухий сир будь-якої жирності – 500 грам;

  • Сметана 15% – 200 грам;

  • Ряжанка 4% – 100 мл;

  • Мед або цукор – 4 столові ложки;

  • Будь-які сухофрукти;

  • Цедра лимона;

  • Ванільний екстракт або ванілін.

Спосіб приготування:

Сухофрукти замочити в окропі. Коли ягоди розбухнуть, нарізати дрібними шматочками.

Сир протерти через сито. Додати сметану, мед, ряжанку, ванільний екстракт, цедру лимона на тертці і сухофрукти.

Форму для паски перевернути, вистелити харчовою плівкою або марлею. Викласти в неї сирну суміш.

Форму поставити в миску, куди буде стікати рідина. Зверху притиснути пресом і поставити в холодильник на 12 годин.

Прибрати краї плівки, перевернути і прикрасити за смаком.

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Автор
Єва Романова
Тема
Великдень
Тег
великодній стіл
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