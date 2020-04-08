Великдень 2020 у католиків: як святкується та чим відрізняється від православного

Католицька церква відзначає Великдень у 2020 році в неділю, 12 квітня. Найчастіше Великдень у католиків святкується тижнем раніше, ніж у православних, через різницю в церковному літочисленні конфесій.

Причому різні не лише дати, але й деякі традиції святкування. Про те, як відзначається католицький Великдень і чим він відрізняється від православного, розповідає OBOZREVATEL.

Великдень 2020 у католиків: традиції Pixabay

Великдень 2020 у католиків: традиції та чим відрізняється від православного

Католицький Великдень за своїми традиціями дещо відрізняється від православного. Так, Великий піст, що передує Світлому Воскресінню, у католиків не такий суворий, як у православних.

Зокрема, їм не дозволяється їсти м'ясо лише в певні дні – у середу, п'ятницю і в Страсний тиждень. Католицька церква при цьому не рекомендує тримати піст вагітним і годуючим жінкам, дітям, хворим людям. Мандрівникам також дозволено не поститися, оскільки вони не завжди можуть знайти пісні страви поблизу.

Також ті, хто дотримується посту, можуть відійти від його правил при відвідуванні дому, у якому не постяться, щоб не образити господарів.

Великдень 2020 у католиків: традиції святкування Pixabay

Страсний тиждень у католиків

Страсний тиждень у католицизмі є дуже шанованим і насиченим на різні ритуали. Страсна середа, у яку Ісус Христос був зраджений Іудою Іскаріотом за 30 срібняків, у католиків називається попільною.

Є навіть традиція посипати голову попелом, що символізує каяття у своїх гріхах. Причому попіл використовується саме від спалених гілок верби, що залишилися з торішньої Вербної неділі.

Великий четвер, Велика п'ятниця і Велика субота у католиків відомі як Великоднє тридення, яке знаменує собою три фази: прощальну (Таємна вечеря), Смерть на хресті, перебування в гробниці та Воскресіння.

Католицький Великдень 2020: Страсний тиждень у католицизмі насичений різними ритуалами Pixabay

Великоднє тридення починається у Страсний четвер з Меси Вечері Господньої, а закінчується Другою Вечірньою неділі Пасхи.

Пасхальна служба в католицькій церкві відбувається вранці в суботу. На богослужінні віряни освячують воду і вогонь: свічки парафіян благословляють, співаючи "Да возрадується", читають 12 пророцтв і святять воду. Після служби люди несуть вогонь додому і запалюють великодні свічки, а освяченою водою потрібно одразу ж умитися. Віск з великодніх свічок і свята вода у католиків вважаються чудодійними.

Символи католицького Великодня: великодні яйця та Великодній кролик

На відміну від православних, головним символом Великодня у католиків є не паска, а фарбовані яйця. Крашанками на Великдень обмінюються з близькими, а також грають ними в різні ігри: катають по похилій площині, стукають ними одна об одну і т.і.

Головним символом Великодня у католиків є крашанки Pixabay

З яєць також готують інші страви до великоднього столу: яєчню, омлет, яйця бенедикт тощо. Також до Великодня католики готують святкові страви з м'яса (запечена ягнятина, м'ясні рулети), печуть здобний хліб.

Священики в суботу ходять по домівках своїх парафіян та освячують ритуальну їжу. Крім того, для освячення їжі можна принести її до церкви.

Ще один, всім відомий символ католицького Великодня – Великодній кролик, який символізує процвітання й силу природи. Так, господині роблять випічку у вигляді кролика, шоколадні яйця. Ними, а також свічками, квітами, великодніми кошиками прикрашають святковий стіл.

Великдень 2020 у католиків: Великодній кролик – символ процвітання і сили природи Pixabay

У Великдень з самого ранку католики приймають гостей: діти і молодь традиційно ходять по домівках з великодніми піснями та привітаннями.

При цьому католицький Великдень триває тиждень, протягом якого люди ходять на богослужіння, різноманітні вуличні вистави, присвячені біблійним тематиці, грають в ігри з крашанками.

Що не можна робити на католицький Великдень

У католиків, як і в православних, не можна веселитися, влаштовувати гучні вечірки, концерти та інші розваги у Страсну п'ятницю. У деяких країнах за це навіть можна отримати штраф.

Великдень 2020 у католиків: що не можна робити Pixabay

Страсну п'ятницю слід провести в тиші і молитвах, можна розпочати підготовчі роботи і прикрашати дім до Великого Воскресіння. Причому віряни-католики, як і православні, намагаються повністю прибратися вдома ще до настання Великої п'ятниці.

Дім прикрашають гірляндами, пасхальною символікою, свіжими зеленими гілками.

Протягом всіх великодніх днів віряни обов'язково відвідують служби в храмах, проводять багато часу за молитвою і читанням Біблії.

Великдень 2020 у католиків: прибрати вдома слід до настання Страсної п'ятниці Pixabay

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