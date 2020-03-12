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12 березня • оновлено в 11:29
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Коли католицький Великдень 2020: названо дату

1.9т
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Католицька церква відзначає Великдень 2020 року 12 квітня.

Так, дати святкування Великодня у різних конфесій можуть відрізнятися, оскільки християни східного і західного обрядів використовують різні церковні календарі.

Православні живуть за юліанським календарем, а католики – за григоріанським.

Саме тому дати Великодня у православних християн і у католиків можуть відрізнятися на один або два тижні: православна церква відзначає Великдень 2020 19 квітня.

Католики відзначають Великдень у 2020 році 12 квітня

Католики відзначають Великдень у 2020 році 12 квітня

Pixabay

Як відомо, Великдень – перехідне свято. Однак дата його святкування залежить також від того, коли буде Трійця 2020 року.

Також Великдень впливає на Великий піст, який розпочинається за сім тижнів до Воскресіння Господнього.

У зв'язку з цим у католиків Великий піст також починається раніше, ніж у православних. У 2020 році він триває з 26 лютого до 12 квітня. Зі свого боку Великодній піст за православним календарем випадає на період з 2 березня по 19 квітня.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Великдень
Місце
Україна
Теги
пост Великий піст традиции церква Католицька церква релігія календарь свято
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