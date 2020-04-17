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17 квітня • оновлено в 07:44
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Великдень 2020: коли пекти паску

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Світле свято Великодня або Воскресіння Христове в 2020 році випадає на неділю, 19 квітня.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися читачам, в який день Страсного тижня можна пекти паски.

Великдень 2020: коли потрібно пекти паску

easters.com.ua

Коли пекти паску

Страсний тиждень – останній тиждень Великого посту перед Великоднем. У ці дні більшість господинь зайняті підготовкою пасхального столу, зокрема випіканням пасок.

Так, згідно з канонами церкви, пекти паски можна в середу й четвер. Особливо багато віруючих намагаються займатися цим саме в Чистий четвер. Якщо не встигли в ці дні, то ще можна пекти паску у Велику суботу, 18 квітня.

Великдень 2020: коли потрібно пекти паску

notefood.ru

Чи можна пекти паску в Страсну п'ятницю

Священнослужителі не рекомендують займатися приготуванням пасок у Страсну п'ятницю – найскорботніший день року для християн. Саме п'ятниця є днем страждання й смерті Ісуса Христа, тому слід відкласти всі справи по дому, в тому числі і приготування їжі.

Великдень 2020: коли потрібно пекти паску

goodhouse.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів, як спекти смачну паску в домашніх умовах.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Великдень
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