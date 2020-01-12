Васильєв день: що можна і не можна робити 14 січня

14 січня, за юліанським календарем настає перший день нового року, тоді ж люди відзначають і день Василя Великого – покровителя землеробства, філософа і богослова.

Що можна робити в цей день і чого не можна, а також які прикмети характерні для цього дня, читайте в нашому матеріалі.

Кому протегує св. Василь?

Учитель церкви Василя Великий традиційно вважається покровителем свиней та свинарства.

Легенди кажуть всяке, наука ж стверджує, що істина прихована в рекомендаціях святого: "28. А це гідним сміху мені здалося, що хтось обіцяв утримуватися від свинячого м'яса. Тому благоволи повчати таких, щоб утримувалися від нерозсудливих обітниць, і допусти вживання речей непогрішних. Бо ніяке ж створіння Боже гідне відрази, з подякою прийнятою (1 Тим. 4: 4). Тому, як обітниця гідна сміху, то і стриманість не потрібна".

Це правило довелося народу до душі і Василя стали вважати покровителем свиней. Згодом традицію узагальнили, тому в цей день прийнято молитися за всіх домашніх тварин.

Як святкують день Василя?

14 січня, перший день Старого Нового року - веселе свято, з частуваннями, щедрування, достатком на столах, де обов'язковий атрибут - свиняча голова.

На столі також повинна бути щедра кутя - солодка каша з родзинками, медом, горіхами, курагою.

Вірні прикмети на Василя

Господині на Василя особливо дбайливо діставали горщики з кутею з печей, щоб не дай бог не тріснув, інакше чекай нещастя.

Якщо кутя вийшла особливо смачною, слід було в цей рік очікується в будинку весілля і народження дітей. А якщо кутя гірчить, то поганих новин.

Вдалу кашу з'їдали до останньої ложки, а ту яка гірчить, викидали в ополонку, щоб відвести від дому лихо.

Вважалося також що:

Перша чверть в ніч на 14 січня - до прийдешньої повені навесні.

Якщо вранці сипав сніжок, значить, весна буде пізньою, а друга половина зими - сніжною.

Вітер з Півночі в цей день означав холодне літо, із Заходу - з бурями і грозами, зі Сходу - спеку, посуху, а якщо вітер з Півдня - буде звичайний рік.

Народжені на Василя діти повинні бути багатими і щасливими. Оберіг іменників - яшма, яку потрібно носити не знімаючи.

В цей день заборонялося лаятися, лихословити, думати про погане і згадувати старі образи, інакше весь рік проведеш так. Це ж правило стосувалося і любителів брати в борг: "Візьмеш на Василя в борг, весь рік будеш винен".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні також 14 січня відзначають Старий Новий рік. Це дата святкування Нового року за юліанським календарем, який використовували раніше.

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