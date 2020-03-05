В Києві відбулася церемонія нагородження "ТОП-100 видатних жінок Київщини"

1 березня в Києві відбулася офіційна церемонія нагородження "ТОП-100 ВИДАТНИХ ЖІНОК КИЇВЩИНИ" у вишуканому ресторані східної та європейської кухні S h ah-Plov.

"Завдяки можливості Клубу Успішних Жінок, ми радівже вдруге обрати 100 найкращих тавпливових лідерів-жінок з різних сфер діяльності та популяризувати їх на благо України", - зазначила організатор заходу, голова Клубу Успішних Жінок - Київ – Лілія Олійник.

Лауреати проекту "ТОП-100 ВИДАТНИХ ЖІНОК КИЇВЩИНИ" увійшли до другого масштабного Національного рейтингу "ТОП-100 ЖІНОК УКРАЇНИ" за поданням Номінаційної Колегії Національного рейтингу визнання "ТОП-100 ЖІНОК УКРАЇНИ" на чолі з Експертною Радою "Європейського Бюро Розвитку Бізнесу".

Ведучим заходу виступив неперевершений Андрій Карпов.

На заході переможниць привітали відомі українські виконавці Камалія та Наталія Шелепницька, а також виступили Ксанті, Євгенія Скарлет, Ленара Османова, Софія Єгорова, Галіна Солодка, Ярослав Смаль, Катерина Остапчук та Анастасія Євдоченко, а феєрично закрила захід Любов Ніцца. Захід супроводжувався унікальним акомпанементом саксофоніста Олексія Смірнова.

Успішних жінок вітали Надір Ахундов - власник ресторану S h ah-Plov, Олександр Костельнюк – власник центрів ветерблогії та реабілітації Kostelnyuk Center, Іван Степурін – власник видавництва Саміт-Книга, Сергій Шаблій – виконавчий директор Фітнес групи Континент, Зубрицький Євген - засновник бренду Zubritsky Family, Олексій Смірнов – артист та саксофоніст, Ярослав Смаль – оперний співак та переможець X-Factor, Клімашенко Костянтин – власник арт-кафе Букіторія, Денис Белоногов – власник бренду Kvitkauk, представник ресторану "Канарейка", Зарахович Анатолій – співвласник компанії Медінна та торгової марки АкваМелан.

"Один з найбільших Дарів жінки - це здатність до об'єднання. Жінка може об'єднувати, згуртовувати, гармонізувати, і вносити згоду туди, де панують розбрат і нерозуміння. Саме такі події, як церемонія нагородження "ТОП-100 ВИДАТНИХ ЖІНОК КИЇВЩИНИ", показують найкращих жінок та об’єднують їх на благо України!", - наголосила співорганізатор заходу, засновник 1-го блог-журналу України LuckyUkraine Олеся Тарасенко.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.