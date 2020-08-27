Успіння Пресвятої Богородиці: що обов'язково потрібно зробити в свято

Анна Паскевич Свята 11:07, 27.08.2020

Православні християни 28 серпня відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Це велике церковне свято належ до дванадесятих – найважливіших після Пасхи в православ'ї.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що важливо зробити вірянам в цей день.

Що потрібно зробити в Успіння: головні традиції

  • У свято віряни намагаються відвідати Всенічне бдіння в церкви, а також помолитися біля ікони Успіння Пресвятої Богородиці.

  • Бажано всією сім'єю помолитися до Божої Матері: вважається, що в Успіння Богородиця чує всіх, хто звертається до неї щиро і з чистою душею.

У свято варто помолитися біля сильної ікони "Успіння Пресвятої Богородиці"
Фото: grekomania.ru

  • У молитвах до Божої Матері просять про здоров'я та кращу долю для дітей, про вдале заміжжя для доньок, міцність віри, допомогу в проходженні земних випробувань.

  • "На Успіння – огірки солити, на Сергія – капусту рубати". За старовинною традицією, на свято починали робити заготовки на зиму, варити медовуху, збирати гриби, ягоди, горіхи. Однак у наш час працювати вдома та на городі в це велике свято забороняється.

З давніх-давен на Успіння починали робити заготовки на зиму
Pixabay

  • Успіння Пресвятої Богородиці здавна збігалося із закінченням робіт у полі, тому на честь свята наші предки влаштовували великий бенкет з освяченими їжею та напоями. Зараз також можна радісно відзначити свято, зібравшись за одним столом з родиною та друзями.

  • В Успіння важливо допомагати нужденним, подавати милостиню, дарувати світло та любов ближнім.

  • Із закінченням Успенського посту починалася пора сватань та весіль. За давнім повір'ям, сватання на Успіння – до щасливого шлюбу і вічного кохання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції та прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити 28 серпня.

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