Успіння Пресвятої Богородиці: найяскравіші привітання та листівки зі святом

28 серпня православні по всьому світу відзначають велике свято – Успіння Пресвятої Богородиці.

Цього дня прийнято не тільки відвідувати церковну службу і ставити в храмі свічку за здоров'я рідних і близьких, а й радувати близьких і знайомих теплими словами та побажаннями. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями з цим святом, а також листівками.

Успіння Пресвятої Богородиці – привітання у віршах

Через Успіння відійшла до Бога

Пречиста Діва, Богородиця Свята.

Вінчалась успіхом земна дорога

Смиренної Раби та Матері Христа.

Ще змалку серце присвятила Богу,

Коли очікуванням жив Єрусалим.

В науці, молитвах, житті простому

Зросла чеснійша херувим і серафим.

Вмістилищем святим Вона зробилась,

Здолала владу первородного гріха.

І ліствицею до Небес приснилась,

Осмислилась неопалима купина.

Але пройшла крізь Її серце зброя

Переживань, страждань та болю за Христа.

Нас всиновила, звідавши смак горя,

Пізнавши гіркоту Господнього Хреста.

Заступницею стала для скорботних,

Їх радістю, опорою в житті земнім

І покровителькою всіх охочих,

Які пішли за Господом шляхом вузьким.

* * *

Пресвяту Богородицю ми почитаємо,

Її успіння сьогодні згадаємо,

Щоб провести її апостоли святі,

Зібралися надати почесті земні.

Всім людям ми бажаємо миру та щастя,

Негоди покинуть Вас назавжди,

В душі тільки спокій, тепло,

Здоров'я міцного назавжди,

Вам і вашій сім’ї.

* * *

Свята богородиця,

Про тебе не забуваємо,

Молимося і вихваляємо,

У храмі часто згадуємо.

Свята богородиця,

Про кохання лише благаємо,

І на силу уповаємо,

Христом Богом заклинаємо.

Свята богородиця,

Всім добра, любові бажаємо,

Ти допоможеш, точно знаємо,

Дива щастя очікуємо.

Успіння Пресвятої Богородиці – привітання в прозі

Нехай свята Діва Марія пошле тобі сьогодні в промінчики добро та удачі! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди жили любов, гармонія та щастя! Нехай мир і достаток наповнюють твій будинок! Нехай всі твої найпотаємніші благі бажання здійсняться з Божою поміччю!

* * *

З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай в будинку мир панує і благодать, рідні будуть щасливі й здорові, ангел-хранитель завжди доглядає і оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка висвітлюватиме тобі шлях і буде вести тільки у вірному напрямку.

* * *

Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай буде добрим серце, щасливим життя, щирою посмішка, радісною надія. Бажаю миру та благодаті, трепетного кохання та міцної віри, самовідданості душі та чистоти думки.

Успіння Пресвятої Богородиці – яскраві листівки

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, якою буде погода в останній тиждень літа, а також, яке ще свято відзначається 28 серпня.

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