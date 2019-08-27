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Успіння Пресвятої Богородиці: дата, історія, традиції свята

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У середу, 28 серпня, православні християни відзначатимуть останнє дванадесяте свято літнього періоду – Успіння Пресвятої Богородиці. В народі воно має ще одну назву – Перша Пречиста. Цей день також знаменує завершення Успенського посту, який почався 14 серпня.

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OBOZREVATEL підготував інформацію про історію виникнення свята, а також про традиції дня, яких намагалися дотримуватися в народі.

Перша Пречиста завершує літній цикл дванадесятих свят

Перша Пречиста завершує літній цикл дванадесятих свят

Перша Пречиста: історія свята

У літургійних книгах свято 28 серпня має таку назву – Успіння Пресвятої славної Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

Після вознесіння Ісуса Пресвята Богородиця, яка жила в Ефесі, молилася про те, щоб швидше зустрітися зі своїм сином. Одного разу під час молитви до Богородиці явився Архангел Гавриїл і сказав, що вже за три дні вона зустрінеться з Господом.

Перед Успінням всі апостоли зібралися біля її ложа. За душею з'явився сам Господь. Апостоли поховали тіло Богородиці в печері й три дні перебували в молитві. Коли ж могилу вирішили відкрити, щоб втішити апостола Фому, який спізнився, – тіла Богородиці не виявили. Тоді всі переконалися, що вона вознеслася на небо. Того ж дня Пресвята Діва явилася апостолам і сказала: "Радійте! Я з вами – в усі дні".

На період Першої Пречистої припадає посів озимих

На період Першої Пречистої припадає посів озимих

Традиції свята Успіння Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста)

Як і на кожне свято, цього дня варто відвідати церковну службу та поставити у храмі свічку за здоров'я рідних і близьких, помолитися за дітей. Перед іконою Успіння слід просити про захист і дякувати за заступництво.

У давнину віряни на Першу Пречисту несли в церкву насіння та колоски для освячення. Так вони висловлювали Господу вдячність за врожай і просили благословіння на наступний рік.

Починаючи з 28 серпня, християни відзначатимуть три Пречисті. В народі про них кажуть так: "Перша Пречиста жито засіває, друга – дощем поливає, а третя – снігом покриває". У період Першої Пречистої відбувається озимий посів. Також після свята розпочиналася заготівля калини.

Як і в давнину, нині вважають, що на свято Успіння Пресвятої Богородиці діти повинні приділити час своїй матері, а загалом святковий день краще провести в колі батьків та рідних.

Після Успіння починається М'ясоїд, разом із яким приходить пора весіль. Юнаки намагаються встигнути до 28 серпня посвататися до дівчат, бо це остання можливість в цьому році попросити їхньої руки і серця. А незаміжнім дівчатам потрібно починати придивлятися до кандидатів на майбутнього судженого, інакше до наступної весни вийти заміж не вдасться.

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