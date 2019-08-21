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Успенський піст-2019: що не можна їсти в строгий день

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З 14 по 27 серпня православні християни відзначають Успенський піст, який ще називають Спасівка. Він такий же строгий, як і Великий піст.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що не можна робити і вживати в їжу під час цього посту.

Успенський піст-2019: що не можна їсти в строгий день
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Що не можна робити під час Успенського посту

  • В Успенський піст не можна лаятися, бажати зла іншим, шумно гуляти і віддаватися розпусті;

  • Не можна відзначати весілля:

  • В меню Успенського посту обов'язково повинні входити пісні коржі - шулики;

  • Заборонені м'ясні та молочні страви.

Успенський піст-2019: що не можна їсти в строгий день

Що не можна їсти в Успенський піст

Протягом посту діє певний режим харчування: понеділок, середа, п'ятниця – сухоїдіння. У ці дні можна вживати хліб грубого помелу, крім випічки, сирі овочі і фрукти, сухофрукти, мед, горіхи, сіль. Не можна рослинні масла і тепле пиття, алкоголь. По вівторках і четвергах можна варену їжу без масла: каші зі злаків, супи, страви з відвареної картоплі та квасолі. В суботу і неділю можна вживати гарячу їжу з олією.

Успенський піст-2019: що не можна їсти в строгий день

У список заборонених продуктів увійшли:

  • м'ясо і м'ясні продукти;

  • молоко і молочні продукти;

  • яйця;

  • випічка і подібні солодощі;

  • алкоголь.

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