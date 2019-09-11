Усікновення голови Івана Предтечі: суворі заборони пам’ятного дня

У середу, 11 вересня, православні християни вшановують пам’ять про мученицьку смерть пророка Івана – Усікновення голови святого пророка Предтечі й Хрестителя Господнього Івана. В народі свято має назву Головосік. Сьогодні віряни дотримуються суворого посту та намагаються уникати гучних гулянь.

OBOZREVATEL підготував інформацію про історію свята та про те, що можна і категорично заборонено робити цього дня.

Пророк Іван прийняв мученицьку смерть за наказом царя Ірода bzns.media

Усікновення голови Івана Предтечі: історія свята

В основі пам’ятного дня – історія смерті пророка Івана Хрестителя, якому відтяли голову за наказом галилейського правителя Ірода. На жорстоке рішення Ірода вплинули його дружина Іродіада та її донька Соломія. Іродіада не любила Івана і давно вмовляла Ірода позбавити пророка голови. Але цар не хотів цього робити і для заспокоєння дружини посадив Івана у в'язницю.

Утім таке покарання не влаштовувало дружину царя. Майже через рік після ув'язнення Івана, під час святкування дня народження, Ірод пообіцяв Соломії виконати будь-яке її прохання. Таку прихильність дівчина заслужила танцями. Порадившись з матір'ю, Соломія попросила принести їй голову Іванна Предтечі на блюді. Царю довелося стримати своє слово.

Заборони у день смерті Івана Предтечі

11 вересня категорично заборонено веселитися, танцювати, гучно святкувати. Вважається, що саме завдяки веселощам Іродіаді вдалося домогтися смерті Івана.

Цього дня заборонено користуватися гострими предметами, наприклад, ножами, ножицями. Хліб потрібно ламати руками та уникати поїдання харчів круглої форми.

За народними традиціями, не можна 11 вересня працювати, особливо сікти чи різати будь-які круглі овочі, які за формою нагадуюьть голову – капусту, картоплю, гарбуз, цибулю.

Під заборону потрапляє їжа і напої червоного кольору – вони асоціюються з кров'ю. Не можна подавати до столу їжу на таці – через те, що так Іродові подали голову Івана.

Також сьогодні заборонено вінчатися – священики не проводять обряди 11 вересня.

Прикмети на свято Головосіка

Якщо чути грім, то осінь буде затяжною та теплою.

Шпаки на південь не летять – варто невдовзі чекати бабиного літа.

Зграя лебедів над головою – скоро випаде перший сніг.

Гуси повз пролітають – до негоди.

Якщо в цей день болить голова – треба помолитися Іоанну Хрестителю, і все мине.

Якщо самотня людина в цей день піде до церкви і відстоїть всю службу, то скоро зустріне свою долю.

Той, хто в цей день народився, виросте терплячим і працьовитим.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!