Усікновення глави Іоанна Предтечі: що обов'язково потрібно зробити на Головосік

У п'ятницю, 11 вересня, православні відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі – свято, присвячене мученицькій смерті Іоанна Хрестителя.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що потрібно зробити вірянам цього дня.

Що потрібно зробити на Головосік

Дотримуватися суворого посту – в пам'ять про великого пісника Іоанна. Не можна їсти не тільки м'ясні і молочні продукти, а й рибу.

Відмовитися від роботи по дому і в городі.

Пригостити жебраків і мандрівників.

Замість круглого, в цей день подають до столу довгий пиріг.

Хліб у свято ламають – не ріжуть. Також не рубають капусту і не подають до столу круглі, що нагадують голову, предмети та продукти.

Іоанну Хрестителю прийнято молитися про позбавлення від головного болю і за дітей.

В Усікновення прийнято збирати коріння цілющих трав, якими лікують головні болі, безсоння та психічні розлади.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити на Усікновення глави Іоанна Хрестителя (Головосік).

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