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Усікновення глави Іоанна Предтечі: що обов'язково потрібно зробити на Головосік

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
12,2 т.
Головосік в народі вважається небезпечним днем

У п'ятницю, 11 вересня, православні відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі – свято, присвячене мученицькій смерті Іоанна Хрестителя.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що потрібно зробити вірянам цього дня.

Що потрібно зробити на Головосік

  • Дотримуватися суворого посту – в пам'ять про великого пісника Іоанна. Не можна їсти не тільки м'ясні і молочні продукти, а й рибу.

  • Відмовитися від роботи по дому і в городі.

  • Пригостити жебраків і мандрівників.

  • Замість круглого, в цей день подають до столу довгий пиріг.

  • Хліб у свято ламають – не ріжуть. Також не рубають капусту і не подають до столу круглі, що нагадують голову, предмети та продукти.

  • Іоанну Хрестителю прийнято молитися про позбавлення від головного болю і за дітей.

  • В Усікновення прийнято збирати коріння цілющих трав, якими лікують головні болі, безсоння та психічні розлади.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що категорично не можна робити на Усікновення глави Іоанна Хрестителя (Головосік).

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