Ураза-байрам 2020: гарні привітання зі святом

Ураза-байрам 2020 року святкується в неділю, 24 травня. Це велике свято, друге за значимістю у мусульман, яким відзначають закінчення посту у священний місяць Рамадан.

До Ураза-байраму мусульмани довго готуються, прибирають у домі, здійснюють омивання, готують страви на святковий стіл. В Ураза-байрам прийнято подавати милостиню бідним, ходити в гості до родичів, дарувати подарунки та вітати один одного словами "Ураза Байрам хайирли олсун!". До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі вітання.

Ураза-байрам: привітання з мусульманським святом otkritkiok.ru

Ураза-байрам: смс, вірші та проза

"Ід мубарак!" – скажу я Вам, адже свято настає! О, як же це добре, що Ураза-байрам нас вірити надихає!

***

Позволь искренне поздравить тебя с днем окончания месяца Рамазан, праздником Ураза-Байрам. Пусть в этот благословенный день Аллах примет твои молитвы. Хочу пожелать терпения, стойкости и заслуженного счастья!

***

Ураза-байрам 2020 otkritkiok.ru

Щиро вітаємо Вас в цей день, шлемо побажання любові, добра, здоров'я, тепла й турботи. Будьте щасливі й кохані!

***

Ураза-байрам: картинки і смс telegraf.com.ua

Завершился Рамадан

И пришел Ураза Байрам.

Не жалеем теплых слов

Для приветливых домов.

Пусть Аллах Вам помогает,

Счастье, радость посылает.

Светлых мыслей, добрых дел,

Чтобы каждый преуспел.

Привітання в Ураза-байрам: картинки

Картинки до Ураза-байрам depo.ua

Гіфка з Ураза-байрам miranimashki.ru

Поздоровлення з Ураза-байрам 2020 depo.ua

Анімаційні привітання з Ураза-байрам otkritkiok.ru

Побажання в Ураза-байрам otkritkiok.ru

Зі святом Ураза-байрам 2020 otkritkiok.ru

Листівка зі святом Ураза-байрам otkritkiok.ru

Ураза-байрам 2020: відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які серіали дивитися в травні-2020: 6 найцікавіших.

За матеріалами: pozdravok.ru.