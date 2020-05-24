Ураза-байрам 2020: гарні привітання зі святом

Аліна Мельник свята 05:45, 24.05.2020

Ураза-байрам 2020 року святкується в неділю, 24 травня. Це велике свято, друге за значимістю у мусульман, яким відзначають закінчення посту у священний місяць Рамадан.

До Ураза-байраму мусульмани довго готуються, прибирають у домі, здійснюють омивання, готують страви на святковий стіл. В Ураза-байрам прийнято подавати милостиню бідним, ходити в гості до родичів, дарувати подарунки та вітати один одного словами "Ураза Байрам хайирли олсун!". До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі вітання.

Ураза-байрам: привітання з мусульманським святом
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Ураза-байрам: смс, вірші та проза

"Ід мубарак!" – скажу я Вам, адже свято настає! О, як же це добре, що Ураза-байрам нас вірити надихає!

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Позволь искренне поздравить тебя с днем окончания месяца Рамазан, праздником Ураза-Байрам. Пусть в этот благословенный день Аллах примет твои молитвы. Хочу пожелать терпения, стойкости и заслуженного счастья!

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Ураза-байрам 2020
otkritkiok.ru

Щиро вітаємо Вас в цей день, шлемо побажання любові, добра, здоров'я, тепла й турботи. Будьте щасливі й кохані!

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Ураза-байрам: картинки і смс
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Завершился Рамадан

И пришел Ураза Байрам.

Не жалеем теплых слов

Для приветливых домов.

Пусть Аллах Вам помогает,

Счастье, радость посылает.

Светлых мыслей, добрых дел,

Чтобы каждый преуспел.

Привітання в Ураза-байрам: картинки

Картинки до Ураза-байрам
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Гіфка з Ураза-байрам
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Поздоровлення з Ураза-байрам 2020
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Ураза-байрам 2020: відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru.

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