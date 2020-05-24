Ураза-байрам 2020: гарні привітання зі святом
Ураза-байрам 2020 року святкується в неділю, 24 травня. Це велике свято, друге за значимістю у мусульман, яким відзначають закінчення посту у священний місяць Рамадан.
До Ураза-байраму мусульмани довго готуються, прибирають у домі, здійснюють омивання, готують страви на святковий стіл. В Ураза-байрам прийнято подавати милостиню бідним, ходити в гості до родичів, дарувати подарунки та вітати один одного словами "Ураза Байрам хайирли олсун!". До свята OBOZREVATEL пропонує найкращі вітання.
Ураза-байрам: смс, вірші та проза
"Ід мубарак!" – скажу я Вам, адже свято настає! О, як же це добре, що Ураза-байрам нас вірити надихає!
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Позволь искренне поздравить тебя с днем окончания месяца Рамазан, праздником Ураза-Байрам. Пусть в этот благословенный день Аллах примет твои молитвы. Хочу пожелать терпения, стойкости и заслуженного счастья!
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Щиро вітаємо Вас в цей день, шлемо побажання любові, добра, здоров'я, тепла й турботи. Будьте щасливі й кохані!
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Завершился Рамадан
И пришел Ураза Байрам.
Не жалеем теплых слов
Для приветливых домов.
Пусть Аллах Вам помогает,
Счастье, радость посылает.
Светлых мыслей, добрых дел,
Чтобы каждый преуспел.
Привітання в Ураза-байрам: картинки
Ураза-байрам 2020: відео з привітаннями
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За матеріалами: pozdravok.ru.