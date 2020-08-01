Українське свято Мокрини: традиції, прикмети і забобони на 1 серпня

Напередодні Дня Іллі, 1 серпня, в Україні здавна відзначається свято Мокрини. Так, православна церква цього вшановує пам'ять преподобної Макрини Каппадокійської.

У народі Мокрина вважалася донькою осені, яка приносила дощі та холод, тому 1 серпня святкували як останній день літа. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про це свято та його традиції.

День Мокрини: історія свята

Макрина Молодша, або Каппадокійська, за переказами, була сестрою святителів Василя Великого і Григорія Нісського. Вона народилася в турецькій Каппадокії на початку IV століття.

Ангел уві сні звелів назвати дівчинку Фекла, на честь святої першомучениці Фекли. Її мати, свята Емілія, виконала волю Божу. Однак згодом дівчинці дали ім'я Макрина, на честь бабусі, яка постраждала під час гонінь на християн.

Преподобна Макрина Каппадокійська Фото: greekorthodoxreligioustourism.blogspot.com

Макрина була заручена з юнаком, який невдовзі помер. Дівчина не побажала віддавати пам'ять нареченого: вона жила з батьками, допомагаючи їм по дому разом зі слугами як старша служниця. Незабаром Макрина переконала свою матір залишити мирське життя, звільнити рабів та піти в дівочий монастир.

За розповідями, свята Макрина була наділена даром чудотворства. Якось вона зцілила дівчинку з більмом, поцілувавши хворе око. А під час голоду молитвами Макрини в обителі не закінчувалася пшениця.

Вважається, що між християнським і народним святом немає зв'язку і день пам'яті преподобної Макрини згодом замінив язичницьку Мокрину.

Традиції свята

У народному уявленні день Мокрини був останнім днем літа. "Не розгинаймо спини, жнімо до Мокрини, бо Мокрини без дощу, як обід без борщу", – казали люди.

Тому, якщо день видавався сухим, жінки проводили спеціальний обряд закликання дощу – "робили Мокрини". Для цього знаходили дівчину, яка народилася 1 серпня, називали її Мокриною, наряджали і підносили їй колосся хліба. Вона мала віднести їх до річки, щоб та передала хліб волозі небесній і вмовила її пролити дощ.

Якщо ж день видавався сирим, ті, хто народився на Мокрини, не могли вийти на вулицю, – щоб злива не залила всю землю.

У народі вважали, що в свято Мокрини закінчується літо Фото: Pixabay

Прикмети на 1 серпня

Мокрина – покажчик осені: яка погода 1 серпня, така й осінь буде.

На дубі багато жолудів – на щастя.

Павутини в лісі багато – осінь буде теплою.

Павуки ховаються по кутах – до похолодання. Ховаються мурахи – до дощу.

Місяць у тумані на Мокрини – до дощу.

Сон у ніч на 1 серпня обіцяє благополуччя. Денний сон 1 серпня вважається віщим.

Що не можна робити в День Мокрини

На Мокрини вважалося поганою прикметою їсти яблука – нібито будуть переслідувати дрібні негаразди. Також казали, що пускати оводів в дім – до небіжчика.

Бажано уникати суєти і гучних компаній.

Не можна лаятися, злитися, конфліктувати, допускати дурні думки, втім, як і в усі інші дні.

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